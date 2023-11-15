高孔廉：ECFA終止 台成「亞洲孤兒」

海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉昨在兩岸企業家峰會年會開幕式上表示，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）若終止，對台灣的影響絕對不只是出口減少百分之五。但他認為，「ECFA陸方不必終止，民進黨政府更不敢終止」。

高孔廉指出，大陸是台灣最大貿易夥伴、第一大出口地與第一大進口來源，同時也是台商對外投資最多和最大貿易順差來源。ECFA簽署後，為雙方經濟成長帶來巨大動能，是兩岸經貿關係重要紐帶，希望雙方好好珍惜。

就ECFA效益，高孔廉表示，截至今年六月，核發ECFA出口的金額為一九二三點三四億美元，每年平均約一六七億美元，占台灣整體出口比重約百分之五左右，但若加上這些產品的關聯產業，ECFA一旦終止，對台灣出口的影響絕不止於百分之五。

他並稱，ECFA若終止還有可能迫使企業出走，直接前往大陸投資設廠，衝擊台灣中高階及基層人員就業，影響不可小覷。

但高孔廉認為，ECFA陸方不必終止，民進黨政府更不敢終止。台灣對大陸貿易順差從二○一一年至二○二二年，累計達約八一五九億美元，對台灣的經濟成長與繁榮貢獻甚巨。

他提醒，若兩岸關係不改善，台灣「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）都不易加入，倘若ECFA終止，台灣將成為「亞洲孤兒」，免稅覆蓋率將是周邊國家最少的，其後果是傳統產業、中小企業無法生存，只剩下資通訊產品的免稅協議（ITA）產業，導致台灣產業結構傾斜，造成更為貧富不均的社會。