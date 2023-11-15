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新聞眼／兩岸經貿 少點政治 找回雙贏

聯合報／ 本報記者謝守真羅印冲

一段時間以來，兩岸企業成了兩岸關係不睦的「受災戶」，從大陸對台發起大規模貿易壁壘調查，涉及兩千多項產品，到針對單一企業進行稅務和用地調查，國台辦甚至曾表明，支持研究中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對台關稅優惠，令兩岸經貿陰霾壟罩。

大陸國家主席習近平昨向兩岸企業家峰會發出賀信，表明將繼續致力於促進兩岸經濟交流合作，深化各領域融合發展，這番表態對兩岸經貿最重要的定調就是，不會尋求兩岸經濟脫鉤，並將進一步推動兩岸經濟融合發展。

從經貿數據看，兩岸近年雙邊貿易持續陷入冰點，大陸海關總署本月初公布最新統計，今年十月兩岸貿易額二四八點四億美元，年減百分之三點二。兩岸經貿遠未恢復昔日榮景。

而大陸在疫情之後的經濟復甦情況也不如預期，加上包括房地產企業和地方政府債務危機擴大，內需消費市場不振，以致不斷出現通貨緊縮疑慮等負面消息，此刻高層出手維護兩岸經貿，促進台商加大投資力度，其實也有助於加速大陸經濟復甦和穩定。

兩岸企業家峰會是目前兩岸最高層級的經貿交流平台，大陸當局透過習近平和王滬寧接連表態，習提到「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」，助力台企融入新發展格局，顯示大陸將持續推出所謂的「惠台措施」。

峰會台方理事長劉兆玄則疾呼，兩岸要努力維護ECFA等得來不易的經貿成果，其言外之意，強調兩岸經貿合作的本質是互利雙贏，應最大程度減少政治分歧的人為干擾。

除了凸顯ECFA對兩岸經貿的紐帶作用，劉兆玄昨天還點出了台商面臨的主要問題，例如大陸雖在政策上給予台商「內資待遇」，但在實務上卻將台商視為外資，希望大陸能消除這類的隱性壁壘。大陸若真如王滬寧所言，期待兩岸經濟產業合作的橋，愈做愈牢，或可從讓台商擁有公平競爭環境做起。

台商 劉兆玄

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