陸首台M701J型燃氣輪發電機組 正式商運

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
M701J型燃氣輪發電機組，是目前大陸已投運最先進高效的燃氣發電機組。圖／本報四川德陽傳真
M701J型燃氣輪發電機組，是目前大陸已投運最先進高效的燃氣發電機組。圖／本報四川德陽傳真

近日，由東方電氣集團成套供貨、大陸首台M701J型燃氣輪發電機組，在廣發珠江電廠順利通過168小時試運行考核，機組運行平穩，各項參數優良，正式投入商業運行。據悉，這是目前大陸已投運最先進高效的燃氣發電機組。

據悉，東方電氣集團與廣州發展南沙電力有限公司，簽訂兩台套M701J重型燃氣輪發電機組設備供貨合同，向廣州發展南沙電力有限公司珠江項目成套供應兩台套M701J重型燃氣輪機、蒸汽輪機、發電機和餘熱鍋爐等主輔機設備。

項目採用大陸首台國產化率最高的M701J型燃氣輪機，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司製造，燃機透平入口溫度1600℃，ISO工況下單套聯合迴圈出力達730兆瓦，聯合迴圈效率64%，按年運行4000小時計，較同容量燃煤電廠一年可減少160萬噸的二氧化碳排放

首台M701J型燃氣輪發電機組順利投入商業運行，標誌東方汽輪機已掌握H/J級、F級、E級等燃氣輪機製造技術，保持行業領先地位。

標誌 碳排放

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