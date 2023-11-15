今年前10個月 廣東電動車出口增4倍
海關總署廣東分署13日發布統計數據顯示，今年前10個月，廣東外貿出口4.5萬億元（人民幣，下同），同比增長2.5%；其中，電動載人汽車出口增長4倍。
中新社報導，數據顯示，同期廣東外貿進出口總值6.81萬億元，同比下降0.3%。其中，出口4.5萬億元，增長2.5%；進口2.31萬億元，下降5.4%。
對東盟、歐盟保持正增長，對新興市場較快增長。廣東前5位貿易夥伴中，對東盟、歐盟進出口分別同比增長0.5%、0.1%；對美國、中國香港、中國台灣分別同比下降3.6%、0.01%、2.4%。新興市場保持較大潛力，其中，對拉美同比增長8.8%、中東增長8.6%、非洲增長7.4%。對「一帶一路」共建國家同比增長1.5%。
前10個月廣東出口值較大的電工器材、家用電器分別同比增長2.9%和6.3%；電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口繼續保持高位增長，分別增長4倍、18.4%、29.2%。此外，出口農產品1056.6億元，增長15.5%。
此外，進口農產品和鐵礦砂、煤炭、原油等大宗商品增長。前10個月廣東進口農產品1862.1億元，同比增長7%；同期，進口鐵礦砂、煤炭、原油進口量分別增加19.7%、51.8%、36.5%。
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