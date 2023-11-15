今年前10個月 廣東電動車出口增4倍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海關總署廣東分署13日發布統計數據顯示，今年前10個月，廣東外貿出口4.5萬億元（人民幣，下同），同比增長2.5%；其中，電動載人汽車出口增長4倍。

中新社報導，數據顯示，同期廣東外貿進出口總值6.81萬億元，同比下降0.3%。其中，出口4.5萬億元，增長2.5%；進口2.31萬億元，下降5.4%。 　　

對東盟、歐盟保持正增長，對新興市場較快增長。廣東前5位貿易夥伴中，對東盟、歐盟進出口分別同比增長0.5%、0.1%；對美國、中國香港、中國台灣分別同比下降3.6%、0.01%、2.4%。新興市場保持較大潛力，其中，對拉美同比增長8.8%、中東增長8.6%、非洲增長7.4%。對「一帶一路」共建國家同比增長1.5%。

前10個月廣東出口值較大的電工器材、家用電器分別同比增長2.9%和6.3%；電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口繼續保持高位增長，分別增長4倍、18.4%、29.2%。此外，出口農產品1056.6億元，增長15.5%。

此外，進口農產品和鐵礦砂、煤炭、原油等大宗商品增長。前10個月廣東進口農產品1862.1億元，同比增長7%；同期，進口鐵礦砂、煤炭、原油進口量分別增加19.7%、51.8%、36.5%。

廣東 新興市場 歐盟

延伸閱讀

德防長：歐盟援烏克蘭百萬枚砲彈承諾 將無法兌現

直接給你45吋8K螢幕！中國吉利銀河E8電動車發表 將於廣州車展登場

福斯集團前三季全球電動車銷量增長45％！台灣也將積極佈局純電轉型

KYMCO三大革命性創新技術 打造充換合一車電分離平台 以Ionex公版電池為核心 推動跨產業電動車生態聯盟

相關新聞

大陸地方政府債務達408兆 北京出手管制了

中國地方政府債務達408兆元，大興土木闢建基礎設施導致債台高築是主因之一。據外媒報導，北京當局已通令地方政府中止「有疑慮...

大陸高齡化加劇 「銀齡族」再就業、再創業成為當局鼓勵的方向？

中國大陸現行退休年齡，男性為60周歲，女性作業員則是50周歲（女幹部為55周歲）。而自1949年以來，中國大陸曾出現三波嬰兒潮，最大的一波是從1962年到1975年，這13年間共出生約3.4億名新生兒，最高的一年新生兒約3000萬，而這波嬰兒潮目前正相繼進入退休年齡。

今年前10個月 廣東電動車出口增4倍

海關總署廣東分署13日發布統計數據顯示，今年前10個月，廣東外貿出口4.5萬億元（人民幣，下同），同比增長2.5%；其中...

陸鐵礦石價格 創兩年新高

近期鐵礦石價格強勢上漲，鐵礦石期貨主力合約昨（14）日一度高達每噸人民幣968元（約新台幣4,259元），創兩年來新高，...

傳大陸擬提供1兆元低成本融資 支持「三大工程」

彭博社引述北京消息人士指，大陸中央政府計畫為「三大工程」提供至少1兆元人民幣低成本融資，以穩定處於低迷的房地產市場。

澳門將發給永久居民 每人4萬元

澳門行政長官賀一誠公布新施政報告，宣布明年延續多項稅務優惠及惠民措施，會繼續現金分享措施，澳門永久居民每人獲派1萬元（澳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。