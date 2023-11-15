今年前10個月 廣東電動車出口增4倍

中國大陸現行退休年齡，男性為60周歲，女性作業員則是50周歲（女幹部為55周歲）。而自1949年以來，中國大陸曾出現三波嬰兒潮，最大的一波是從1962年到1975年，這13年間共出生約3.4億名新生兒，最高的一年新生兒約3000萬，而這波嬰兒潮目前正相繼進入退休年齡。

2023-11-14 22:29