兩岸企業家峰會今登場 電電公會：支持台企融入陸體系

2023兩岸企業家峰會年會14日在南京舉行，台灣電機電子工業同業公會（電電公會）理事長李詩欽提出六點建議，包括建議加速支持台企上市融入大陸的體系，以及解決台企在金融資訊跟政策等方面的需求，還有支持台企列入在地體系的行列，扎實推進融合大陸內需循環。

2023兩岸企業家峰會年會今年以「新格局中融合發展與高品質發展」為主題舉辦，在開幕式後的下午展開一共8個專題論壇，其中，李詩欽出席綜合合作交流推進小組的專題論壇並發表主題演說。

李詩欽表示，在地緣政治和碎片化的衝擊之下，如何有效解決相關問題是當今產業所面臨的共同問題。而面對當前挑戰，全球應加強協同合作共同應對。他指出，兩岸一家親，更應深化合作，強化挑戰，「兩岸兄弟合作，其利可斷金」。 在前景經濟持續面臨多元挑戰之際，兩岸在產業上唯有攜手深化合作，提升創新能力，還有創造市場的需求，才可自助無阻。

另，李詩欽針對推動兩岸共榮共贏發表六建議。首先，李詩欽建議，加速支持台企上市，融入大陸的體系，解決台企在金融資訊跟政策等方面的需求，大陸正不斷提高產業鏈國產化配置比例，倘若台企未融入大陸體系，將面臨不同程度的排擠效應。

李詩欽認為，要支持台企列入大陸國產化的行列，推進融合內需的循環，強化國產化供應鏈的韌性，搭建平台來鼓勵兩岸企業在產業鏈上協同發展與合作，共同探索建立合資企業或聯合研發中心。