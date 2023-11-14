阿里旗下菜鳥赴港上市新動向 被要求補充六方面材料

菜鳥赴港IPO，進入補充材料階段。根據大陸證監會網站公告，針對阿里巴巴旗下子公司菜鳥赴港上市，已要求提交六方面補充說明，包括股權結構、股權激勵、控制架構、規範運作、獨立性，以及分拆安排。這是企業IPO過程中的一般性慣例。

上海證券報報導，菜鳥於9月26日向港交所遞交上市申請資料，作為阿里巴巴重組「1+6+N」架構以來首個進入IPO進程的業務集團，菜鳥被外界認為將衝刺「全球智慧物流第一股」。

大陸證監會10月10日公示，已接收菜鳥IPO的備案材料。這次於11月10日要求菜鳥就六方面事項進行補充說明，並請律師核查及出具明確的法律意見。

其中，股權結構方面，要求說明阿里巴巴集團及沈國軍透過多個境外持股平台持有公司股份的原因等問題，並對照監管指引清單說明相關情況。

據菜鳥招股申請書披露的最新股權結構，目前，阿里巴巴持有菜鳥約69.54%的股份，第二大股東沈國軍合計持股菜鳥約14.59%的股份。

另有1.085億股股份、占比約0.71%，由Ali KB Investment根據與沈國軍的稅務託管安排持有。

沈國軍為銀泰投資創辦人，銀泰投資是一家多元化實業發展與投資集團，並擁有包括銀泰商業集團、銀泰置地集團、銀泰公益基金及銀泰投資與金融集團等主要業務組合。

在股權激勵方面，證監會要求菜鳥補充說明股權激勵計畫的合規性。關於控制架構方面，要求說明主要境內營運實體菜鳥網路、杭州菜鳥物流、深圳北領股東等的股權轉讓相關情況，浙江菜鳥與杭州菜鳥及股東簽署兩套協定的原因等問題。

根據阿里巴巴先前公告，分拆完成後，阿里巴巴將繼續持有菜鳥50%以上的股份，菜鳥將仍為阿里巴巴子公司。