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若兩岸關係未改善、ECFA終止 高孔廉示警：台灣將成亞洲孤兒

聯合報／ 記者謝守真／南京即時報導
大陸與台灣簽訂兩岸經濟合作架構協議，若ECFA關稅優惠取消，台灣許多傳統產業面臨關稅增加的壓力，可能面臨經營困境，尤其是石化產業將面臨嚴重衝擊。記者劉學聖／攝影
大陸與台灣簽訂兩岸經濟合作架構協議，若ECFA關稅優惠取消，台灣許多傳統產業面臨關稅增加的壓力，可能面臨經營困境，尤其是石化產業將面臨嚴重衝擊。記者劉學聖／攝影

2023兩岸企業家峰會14日於南京登場，海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉於開幕式上表示，ECFA若終止，對台灣的影響絕對不只是出口減少5%。但他認為，「ECFA陸方不必終止，民進黨政府更不敢終止」。

高孔廉指出，兩岸經貿往來對台灣經濟發展貢獻卓著，大陸是台灣最大貿易夥伴、第一大出口地與第一大進口來源，同時也是台商對外投資最多和最大貿易順差來源。ECFA簽署後，為雙方經濟成長帶來巨大動能，是兩岸經貿關係重要紐帶，希望雙方好好珍惜，共創雙贏。

高孔廉表示，截至2023年6月止，核發ECFA出口的金額為1,923.34億美元，每年平均約167億美元，佔台灣整體出口比重約5%左右，但若加上這些產品的關聯性產業，ECFA一旦終止，對台灣出口的影響絕不止於5%。

他補充，ECFA若終止還有可能迫使企業出走，直接前往中國大陸投資設廠，衝擊台灣中高階及基層人員就業，影響不可小覷。有學者甚至估計，ECFA終止將導致台灣GDP掉0.4個百分點。

高孔廉認為，「ECFA陸方不必終止，民進黨政府更不敢終止」。台灣對大陸貿易順差從2011年至2022年累計達約8,159億美元，這對台灣的經濟成長與繁榮貢獻甚鉅，ECFA實施後，無論是大中小型製造業或農業都普遍受益，故民進黨政府不敢終止ECFA。

另，高孔廉稱，台灣與RCEP國家貿易出口占總出口從2018年的59%降到今年上半年的53%，特別是2022年RCEP生效後由55.4%降為53%，降幅驚人。反之台灣出口CPTPP佔總出口比例，由其生效的2018年開始計算，其佔比為21.2%，五年來不降反升，成為24%，「RCEP對台灣有貿易移轉效果，而CPTPP沒有。」

高孔廉提醒，若兩岸關係不改善，台灣RCEP與CPTPP都不易加入，如再加ECFA終止，台灣就將成為「亞洲孤兒」，免稅覆蓋率將是周邊國家最少的，其後果是傳統產業、中小企業無法生存，只剩下資通訊產品的免稅協議（ITA）的產業，導致台灣的產業結構傾斜，將造成更為貧富不均的社會。

2023兩岸企業家峰會14日登場，海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉表示，若ECFA終止，對台灣的影響絕對不只是於出口減少5%。記者謝守真／攝影
2023兩岸企業家峰會14日登場，海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉表示，若ECFA終止，對台灣的影響絕對不只是於出口減少5%。記者謝守真／攝影
2023兩岸企業家峰會年會14至15日在江蘇南京揚子江國際會議中心舉行，揚子江國際會議中心為兩岸企業家峰會永久會址。記者謝守真／攝影
2023兩岸企業家峰會年會14至15日在江蘇南京揚子江國際會議中心舉行，揚子江國際會議中心為兩岸企業家峰會永久會址。記者謝守真／攝影

ECFA 高孔廉 民進黨 RCEP CPTPP

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