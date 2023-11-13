開賣短短10天再經雙11大戰 小米14手機賣出144萬支創紀錄

小米14系列手機熱賣高於預期，從10月31日晚間開賣以來，經過雙11大戰，短短10天就賣出144萬支，創下小米高端旗艦機銷量紀錄。

小米也披露了雙11戰報，截至11月11日24時全渠道支付金額突破人民幣224億元，創歷年大促新紀錄。

小米公司戰報指出，小米一舉斬獲京東、天貓、抖音與拚多多等四大平台的手機銷量冠軍。

據瞭解，小米14獲得的四大平台國產手機冠軍分別為：京東4K-6K（約新台幣1.7萬元至2.6萬元）價位段國產手機銷量/銷額雙料冠軍；天貓國產手機銷量冠軍；抖音國產手機銷量/銷額雙料冠軍；拼多多4-6K價位段國產手機銷量/銷額雙料冠軍。

據華爾街日報消息，從供應鏈獲得的權威市調機構統計資料顯示，小米14 系列自 10 月 31 日首銷至 11 月 10 日，全渠道總銷量高達144.74 萬支，創下小米高端旗艦銷量紀錄。

此外，小米 14 系列助推小米於 W44（10.30-11.5）在中國智慧手機市場銷量市占率環比升幅第一，提升高達 8.9 個百分點，同時也拿下安卓手機銷量第一。

安卓銷量市占率排名第二和第三位分別是華為和榮耀。其中，華為銷量市占率為 13%，單周下滑 2.8 個百分點；榮耀銷量市占率 12.8%，單周下滑 2.8 個百分點。

小米董事長雷軍12日在微博說：「我們都沒有想到小米14會這麼受歡迎」。11 月 7 日，雷軍表示，小米 14 系列手機銷量超過 100 萬支，不過「缺貨還是嚴重，我們正在拼命催單」。

小米 14 / Pro 系列手機售價人民幣 3999 元起，可選標準版與 Pro 版，還發布了小米 14 Pro 鈦金屬特別版手機，售價 6499 元，配有 16GB + 1TB 存儲。