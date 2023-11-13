日排核汙水成黑天鵝 日系美妝資生堂產品在陸價格跳水

北京商報報導，日系美妝品牌資生堂近期在陸價格跳水，幾年前代購50mL的小紅瓶價格為人民幣600多元（約新台幣2,551元），如今沃爾瑪120ml才人民幣598元（約新台幣2,542元），李佳琦直播間50ml跌至人民幣370元（約新台幣1,573元）。與此同時，資生堂股價跌超14%，創六年來新低。日本排放核汙水影響日系品牌的效應逐步顯現。

資生堂10日公布第三季財報顯示，銷售額年減15.3%；核心經營利潤年減53%。這也是資生堂過往11季中表現最差的一季。資生堂同時下調全年業績預期，除日本市場外，預測其餘海外市場全年業績較調整前均下滑。預計2023年的淨銷售額年減8.2%，較先前預期降2%，核心營業利潤年減31.8%，較先前預期降42%，淨利潤則年減47.4%。

資生堂中國大陸市場第三季再次退居成為第二大市場。第三季資生堂大陸市場銷售額年減9%，抵消掉第二季年增20%的增長，前三季大陸市場銷售額增長4%。就淨銷售額觀察，前三季大陸市場是資生堂最大的海外市場，佔比24.7%，僅次於佔比26.5%的日本本土市場。

為何第三季大陸市場遇冷？資生堂財報指出，一方面由於消費疲軟，另一方面日本在宣布核汙水排海後，大陸消費者減少購買資生堂產品，導致第三季淨銷售額年增率，其中以電子商務渠道的淨銷售額受到的影響最明顯。

財報指出，在日本宣布核汙水排海後，連帶影響大陸市場整體營銷活動，例如8月KOL帶貨和新產品營銷活動等皆暫停。該公司並預計今年全年大陸淨銷售年減4%。資生堂方面認為日本核汙水排放的影響將持續到明年第一季。

北京商報報導，深圳市思其晟公司CEO伍岱麒表示，資生堂受到排核污水事件的影響很大，因護膚品屬於消費者長期接觸使用的產品，一旦消費者對於產品生產地或者原料有顧慮，很容易尋求大陸國貨品牌或者歐美系品牌進行代替。

澎湃新聞報導，凱度消費指數大中華區總經理虞堅分析，日系美妝品牌在陸遇冷有幾個原因：一是大陸美妝市場仍未完全恢復，消費需求不足；二是大陸國貨美妝品牌崛起；三是受到福島事件的影響，不過「核廢水」對於日系美妝品牌是個黑天鵝事件。