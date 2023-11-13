陸出行巨頭滴滴Q3營收年增25% 日均3130萬單 雙創新高

大陸叫車平台滴滴13日發布第3季財報顯示，第3季營收人民幣514億元，創歷史新高，年增25%，淨利潤人民幣1.07億元，相較去年同期虧損人民幣20億元，明顯轉虧為盈。

滴滴前三季虧損人民幣13.2億元，去年同期虧損237.2億元，相較去年同期，虧損收窄；前三季營收年增31.2%，其中大陸出行業務營收年增32.8%；國際業務營收年增33.9%。

滴滴董事長兼CEO程維表示，得益於大陸國內出行需求的不斷恢復，各項業務在第3季持續穩健增長，公司戰略進一步聚焦於出行服務。

報告提及，滴滴第3季單量延續前兩季增長態勢，核心平台總單量達35.7億單，年增34%。其中，大陸出行總單量為28.7億單，年增32%；國際業務總單量為7億單，年增43%。以此估算，大陸出行第3季日均單量達到3,130萬單，創下單季日均量新高。

數據顯示，第3季滴滴核心平台總交易額（GTV）為人民幣915億元，年增37%。其中，大陸出行總交易額年增33%；國際業務總交易額年增52%。主要受暑假、演唱會等熱門出行場景，滴滴在第3季持續加碼精細化運營，為用戶發放多重搭車福利，帶動出行需求增長。

不過從整體營收觀察，第3季滴滴出行業務收入佔滴滴總營收的比重在下降。前三季大陸出行業務和國際出行業務的營收佔總營收的90.7%，而第2季佔比為94.9%。

此外，第3季滴滴營收成本也在增加，佔總收入的84.4%，而去年同期數據佔81.9%。滴滴表示，成本的增加主要是因為中國叫車業務為了吸引用戶發放更多優惠券。同時，在收入上，司機對於「一口價」設定並不滿意。

在運營數據上，第3季滴滴銷售費用率從去年同期的6.1%下降至5.4%；管理費用率從去年同期的5.5%下降至4.2%。意味效率正在提升。此外，滴滴也披露在未來24個月進行不超過10億美元的股票回購計畫。