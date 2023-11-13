兩岸港口城市論壇 達成10共識

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

以「港城相融 攜手共贏」為主題的海峽兩岸港口城市論壇11日在深圳舉行。本次論壇由深圳市和基隆市共同發起，來自廣東深圳、汕頭、潮州、揭陽、汕尾與台灣基隆、桃園、花蓮等兩岸港口城市產官學界的代表160餘人參加。

中新社報導，論壇達成每年舉辦海峽兩岸港口城市論壇、共同加強海洋運輸方面的交流合作、共同加強海洋產業合作等十項共識。

深圳市市長覃偉中表示，海峽兩岸港口城市論壇為兩岸城市交流合作搭建起新的平台。深圳將秉持兩岸一家親理念，攜手兩岸港口城市深化交流合作，發揮兩岸合作互利雙贏的最大潛能，為港城謀發展，為同胞增福祉，為維護台海和平穩定、深化兩岸融合發展。 　　

基隆市市長謝國樑表示，海峽兩岸有許多資源富饒、美景壯麗的海港城市，有共同的願景，通過海峽兩岸港口城市交流與對話，加深彼此往來與相互瞭解，促進兩岸文化、經濟交流，前景廣闊。期望兩岸關係和平發展，以港口城市的合作創造海峽兩岸合作新形勢，造福兩岸同胞。

在論壇上，與會代表分別圍繞港口城市、海洋運輸、海洋教育、海洋產業等議題分享經驗，交流互鑒。 　　論壇發起方將每年邀請兩岸港口城市參加，逐步搭建起兩岸港口城市交流合作平台，交流城市發展成果，共同加強雙方在海洋運輸、海洋產業、海洋科技、海洋保護、海洋教育等方面的合作，助力兩岸港口城市發展。

深圳 基隆 廣東

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