大田美人茶 兩岸茶業攜手結晶

「高山茶香滿岩城，仙峰茗韻似美人。」大田，別名岩城，境内峰巒叠翠，雲霧繚繞，生態條件優渥，茶史悠久。大田美人茶，茶中之珍品，引種於台灣，成就於茶鄉大田，是當地最具特色的茶葉。

大田縣位於福建省三明市南部，森林覆蓋率達73.1%，因其自然環境的優勢，被譽為「中國高山茶之鄉」、「中國美人茶之鄉」等。大田美人茶是「大田高山茶」最具特色的品牌，其發展主要得益於海峽兩岸茶業合作。1998年末，第一家台資茶企落戶三明市大田縣，引進軟枝烏龍、青心大冇、金萱等優良的台茶品種和精湛的東方美人茶製茶工藝。

經過20幾年海峽兩岸茶業合作，大田縣已成為大陸面積最大的美人茶生產基地，品質優良，產品暢銷境内外。目前大田縣18個鄉鎮都有加工製作大田美人茶，現有適製美人茶茶園面積7萬畝，產量近5,000噸，占全大陸美人茶70%以上。

「第一次到三明，覺得整個環境、氣候都跟台灣很像，空氣很乾净，綠色植被多，綠化做得很好。」來自台中茶文化研究會的鄭元維首次來到三明考察，他表示大田當地泡出的茶的花形比較明顯，氣候條件的關係，把台灣的高山茶葉做成東方美人茶，顏色會顯得更橘橙一點。「這兩天接觸到三明當地的製茶方法，之後還會想要來這邊看看，因為跟台灣的品種、氣候、環境不一樣，有機會做出風味香氣比較濃的茶。」

同樣來自台中茶文化研究會的邱錦子表示，「整個三明的城鎮規畫得很有次序，政府都給予當地人民很大的關心和支持，也可以看出當地人很努力地在充實製茶的部分。」

據了解，目前，大田縣正全力發揮「林深水美茶香」的優勢，推進生態產業化發展，圍繞「中國綠都．最氧三明」品牌創建，鼓勵支持龍頭茶企打造能充分體現當地文化、生態特色的現代化大田高山生態茶製作、展示、銷售基地，創建大田大仙峰．茶美人景區、大田美人茶主題館、海峽兩岸茶文化博覽園等多個茶旅康養示範點。

其中，大仙峰．茶美人景區位於大田縣最高峰——大仙峰脚下，是當地著名的觀光景點，至今已有近千年的種茶歷史，是大陸知名以高山茶為主題，融合文化體驗、環境教育、文創展示、休閒度假等等功能為一體的生態景區。在這裡，旅客可以親手採茶，了解自然農法的有機茶種植過程，參與東方美人茶製作，體驗高山茶文化，享受原生態的茶園慢生活。