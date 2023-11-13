焚燒替代填埋 生活垃圾變電能

像往常一樣，操作員李景峰來到車間（廠房）操作室，換好工作服，戴上手套，打開儀器，連接顯示螢幕，坐在可以旋轉、帶有手柄的垃圾吊（垃圾吊車）操作椅上，開始一天的工作。

新華社報導，透過面前的超大落地玻璃，他可以清晰地看到，一個深度近30公尺的大型垃圾倉裡，堆放著各式各樣的生活垃圾。

操縱手柄，按動按鍵，李景峰靈活地控制著懸掛在深坑裡的垃圾吊抓斗，發酵好的垃圾被他遠程抓取後，投入焚燒爐焚燒處理。垃圾焚燒產生的電能通過配電裝置被送入電網，搖身變為城市用電。

這是位於甘肅省定西市臨洮縣光大綠色環保城鄉再生能源有限公司的一幕場景。相同場景幾乎每天都在這家企業上演。

公司總經理牛建新介紹，企業於2021年5月建成投產，設計年處理生活垃圾18.25萬噸。僅今年就已累計收集當地及周邊縣區生活垃圾19萬噸，年實現發電量6100萬千瓦時，可滿足約5萬個普通家庭一年的用電需求。

這家企業運用新技術，智能化地將生活垃圾變為電能，實現生活垃圾無害化、減量化、資源化綜合利用。這種嘗試不僅能為城市提供電力，而且可以極大減少對環境的影響，助力美麗鄉村建設。

臨洮縣洮陽鎮邊家灣村村民魏建剛對此有直觀感受。他說，村裡環境乾淨整潔，有人專門負責及時回收垃圾。「沒有了垃圾影響，每天就像生活在花園裡一樣。」

目前，臨洮縣積極構建戶分類、村收集、鎮拉運、縣處理的垃圾清運體系。這一體系的建立與生活垃圾的綜合利用使城鄉環境衞生面貌顯著改善。

臨洮縣委書記許樹德表示，垃圾並非無用之物，通過技術可以用更加環保的方式讓垃圾得到循環利用，有效解決城鄉垃圾處理問題，減少對環境的汙染，同時又能提供源源不斷的電能。

如今，焚燒發電正逐步替代填埋，成為中國大陸主流的生活垃圾處理方式。大陸生態環境部環境工程評估中心今年發布的《2022年生活垃圾焚燒發電行業綠色發展水平評估報告》顯示，大陸全國生活垃圾焚燒發電企業已達930家。生活垃圾焚燒發電企業數量快速增長，焚燒處理能力穩步提高，環境管理水平顯著提升。

蘭州大學經濟學院副院長毛錦凰教授認為，伴隨城市化進程，生活垃圾持續增長。大陸不再僅限於簡單填埋垃圾，而是採取應對措施，科學高效地利用生活垃圾。