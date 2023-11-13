從投行看大陸／香港豁免課稅與電子報稅分析

在符合香港持股要求條件下，台商將大陸分配的股利匯進香港仍不需在香港繳稅。

之前專欄已分析，香港於2023年起實施境外收入豁免徵稅機制條例（Foreign Source Income Exemption，簡稱FSIE條例），提醒台商特別注意香港公司收取的股利收入，匯進香港後要如何課稅及豁免課稅；更重要的是香港稅務局已明確表示利得稅申報應檢附審計報告， 已為將來香港推行電子報稅預作準備，說明了台商設立的香港公司須全面進行審計，將是無可避免的工作。

一、境外股利收入匯進香港可豁免繳稅規定

一如之前專欄所說，從香港境外，例如從大陸匯進香港的股利收入，自2023年起在香港都須繳納16.5％的利得稅，但根據條例及最新解釋，同時符合下述三項持股要求，境外匯進香港的股利收入仍可免稅：

（1）持有轉投資公司股權不少於12個月，且持續持股比率不少於5％。

（2）股利收入已於外地繳付所得稅，或是轉投資子公司已於當地代扣代繳所得稅。

（3）轉投資當地的一般稅率（企業所得稅率）不低於15％。

以台商最熟悉的大陸為例，大陸的企業所得稅率為25％，且在股利匯出前還須繳納5％或10％的利潤匯出所得稅，因此形式上已符合香港豁免課稅規定，但因還有上述另兩項稅率以外的條件，所以還是要由香港會計師判斷，是否可於利得稅申報時將大陸的股利列為免稅所得。

另外，根據香港稅務局最新釋例說明，若香港公司與投資於大陸的子公司間，還插有一層類似BVI等免稅天堂的境外公司，只要該境外公司的收入，完全來自轉投資的大陸子公司，則香港官方仍視同符合上述豁免繳稅規定。

但要台商應注意，香港雖然已於2023年實施FSIE條例，但歐盟仍不滿意，依然將香港繼續列入灰名單中，表示香港還須修法以獲得歐盟同意將香港從灰名單中移除，因此台商要持續關心新版FSIE的變化。

二、香港實施全面電子報稅的影響

雖然利得稅申報表於2022年之前，註明營業額少於港幣200萬元的小型企業，在備妥審計報告前提下，可暫不提交審計報告，但稅務局仍保留可隨時要求公司補交審計報告的權利，因此如果台商只進行零申報而未進行審計，原則上仍不符合規定。

比較值得關注的是，香港稅務局在2023年利得稅申報表上，已刪除「小型企業豁免」相關文字，並強調所有於香港設立的有限公司，在申報利得稅時均應一併提交審計報告，進一步表示台商無法再循過去方式進行零申報就符合規定。

香港稅務局已於2023年開始推行半電子申報，並要求利得稅報稅表補充表格須以特定電子格式上傳，但審計報告及利得稅申報表仍得以紙本申報，代表香港官方已在為全面推行電子申報做準備，最快將於2025年開始推行利得稅電子申報作業，屆時審計報告將是必備文件並需以特定格式上傳，這將如大陸稅務局使用金稅四期查核企業所得稅一樣，若台商申報的財務數字明顯不合理時，將大幅提高被香港稅務局關注的機會。

以往台商設立的香港公司，一般都是每三到四年才會被要求進行一次利得稅申報，但未來當全面實施電子申報後，所有的財務資訊已可透過電腦進行查核，將可能增加利得稅申報頻率，進而增加台商相關作業成本，最後還要提醒台商，註銷香港公司將被要求提交最近七個年度的審計報告，這也是一項不小的費用支出。

(本文發自台北，網址www.mychinabusiness.com)