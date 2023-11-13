網企急徵鴻蒙App開發員

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近期大陸多家網路公司如網易、美團、今日頭條等刊登職務徵召與鴻蒙開發相關人員；此外，同程旅行也宣布啟動開發鴻蒙系統App等。顯示大陸網路公司為因應華為鴻蒙生態系趨勢，趕在鴻蒙與安卓（Android）系統不相容前加緊開發鴻蒙應用程式App。

華為日前在華為秋季新品發布會上宣布，全面啟動鴻蒙原生應用，HarmonyOS NEXT開發者預覽版將在2024年第1季開放給開發者，這也意味，明年鴻蒙和安卓應用不再相容。

網易日前更新高級／資深Android開發工程師人力招聘條件，職位要求參與雲音樂多端多作業系統的產品（Android、鴻蒙）研發迭代；美團也發布鴻蒙高級工程師、鴻蒙基建工程師等多個鴻蒙開發相關職務。脈脈平台顯示，鴻蒙基建工程師職務開出的月薪在人民幣4萬元到6萬元（約新台幣17萬元至26萬元）之間。

智聯招聘平台顯示，招聘鴻蒙相關職務行業集中網路、計算機軟體和運營商／增值服務，職務是軟體研發、行動研發的Android開發工程師、C++開發工程師等。

網路 職位 鴻蒙系統

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