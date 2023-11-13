淘寶、京東雙11戰報 又蓋牌

中國大陸民間消費未完全復甦，「雙十一」購物節結束後，電商巨頭京東、阿里巴巴旗下淘天集團都未公布具體成交數據，只用「用戶規模」和「直播數據」簡單交差。

大陸雙十一購物節消費折扣戰從十月下旬開打，十一月十一日午夜落幕。淘天集團稱，用戶規模和商家規模顯著成長，規模優勢擴大，帶動訂單量和成交總額全面增加。宣稱期間累計訪問用戶數超過八億，創下新高。

京東則稱，今年雙十一成交額、訂單量、用戶數齊創新高。京東直播的總觀看人數突破三點八億；累計超過六十個品牌銷售破人民幣十億元；近兩萬個品牌成交額按年成長超過三倍等。

雙十一購物節被視為大陸消費市場觀察窗口，也是疫情解封後首個雙十一購物節，相關數據有一定指標性。不過淘天集團、京東都沒有公布商品交易總額，去年也未公布。

美國顧問公司貝恩稍早前發布報告指出，大陸消費信心仍低於疫前，逾四分之三消費者打算在今年雙十一期間減少消費，且傾向於更便宜的產品和必需品。

法新社引述電商諮詢公司研判，雙十一在大陸消費市場已失去光環。大陸直播帶貨的強勁發展，以及電商平台平日頻繁的促銷活動，雙十一的吸引力已減弱。

上海「上觀新聞」也指出，百度指數顯示，雙十一熱度一年不如一年。其搜索量在二○一七年達到峰值後就逐年走跌，今年更跌至「冰點」，峰值搜索量較去年同期大降六成。大陸網友也熱議「雙十一是不是賣不動了」？

有分析指出，鑑於需求疲軟及平台之間激烈競爭，大陸電商平台今年雙十一的交易額很難再創新高。

大陸官方最新數據顯示，十月消費者物價指數（ＣＰＩ）同比下降百分之○點二，再度出現通貨緊縮疑慮，也是大陸經濟復甦不穩定和國內需求疲軟的最新跡象。