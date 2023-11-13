兩岸微流行／陸快遞業 力推可循環包裝

中國大陸「雙十一」購物節後，各地快遞物流站迎來業務高峰，不少快遞員發現，採用可循環包裝的配送貨品變多了。大陸自今年三月起，單月快遞量皆超過百億件，在市場規模穩定擴大的同時，郵政快遞業也努力探索綠色發展路徑，大力推廣可循環快遞包裝，正是主要舉措。

大陸國家郵政局今年初提出「九二一八」工程，規畫在年底前實現電商快遞不再二次包裝比例達百分之九十，推進過度包裝和塑膠汙染兩項治理，使用可循環快遞包裝的郵件達十億件，回收重複使用品質良好的瓦楞紙箱八億個。

截至九月底，前兩項已落實，後兩項分別達到八億件與六億個。

在政策鼓勵下，各快遞企業也積極行動，研發、推廣可循環包材。例如順豐速運研發了「豐多寶π-BOX」，箱體採用環保聚丙烯材質製成，使用魔鬼氈黏合，十秒即能折疊、封箱，大幅減少打包過程中的人力成本和包裝浪費，可循環使用幾十次，目前累計投放量超過一二九萬個。京東物流、菜鳥物流等快遞企業也都推出各類可循環使用的包裝產品。

可循環包裝雖逐漸應用於生活場景，但面對增量的快遞需求，仍有不小挑戰。十月廿三日，大陸今年第一千億件快遞產生，可循環包裝的使用占比仍低。大陸國家郵政局市場監管司副司長林虎指出，其仍面臨包裝成本高、消費端回收難等難題。京東物流綠色包裝負責人建議，應由政府或第三方平台主導建立較完善的社會化回收體系，或者推行循環包裝押金制度，才能實現集中化、規模化回收。