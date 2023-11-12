賣不動了？大陸今年「雙11」買氣冷 網嘆兩原因：現在天天有活動

今年「雙11」已經落幕，大陸各大電商公布一堆相關數字，就是遲遲未公布整體銷售數據。上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，百度指數顯示，「雙11」熱度一年不如一年。其搜索量在2017年達到峰值後就逐年走跌，今年更跌至「冰點」，峰值搜索量較去年同期大降60%。

報導稱，2019年，「雙11」相關話題在微博熱搜榜上的平均在榜時長達到464分鐘，也就是將近8小時，但今年銳減到一半，平均時長不足3小時。而且最火熱的話題，竟是「『雙11』是不是賣不動了？」有63%的網友甚至認為，「雙11已沒有存在的必要，失去了原本的意義。」

為什麼「雙11」買氣會越來越冷？《上觀新聞》抓取微博話題上2,800多條評論分析指出，「沒意思」（457次）、「一年都有」（103次）、「每天有」（89次）等有關字眼被反覆提及。顯示大陸消費者面對「雙11」的心態已越來越消極，已經不容易因平台營銷的影響而做出衝動消費行為。

有網友就表示，「現在天天都是活動，什麼周年節、寵物節、零食節，只有你想不到的節日，沒有他們（平台）做不出來的。」

《上觀新聞》分析天貓平台上2023年折扣安排，發現幾乎三分之二的日子都被納入各式各樣的購物節。除最典型的「雙11」、「618」外，各式季節換購、節日特銷充斥著日常生活。例如今年3月，天貓平台就幾乎每天都有促銷。

報導稱，除遍地開花的折扣，直播賣貨也在一定程度上降低了「雙11」的吸引力。網友表示，「天天看直播，也都有折扣，該買的都買了，和『雙11』沒什麼區別啊。」

《上觀新聞》指出，早期「雙11」之所以有較大討論度，多半是因其稀缺性，而當折扣、促銷日常化後，消費者便不再期待。

有網友就說，「錯過了『雙11』，還有『雙12』，元旦也能買，618也可以買，平日各種『520』，甚至清明節也有活動，不缺這一個購物節。」