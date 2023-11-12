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拜習會前 大豆外交先行

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
拜習會前釋出善意，大陸買逾300萬噸美國大豆。圖為進口大豆放在江蘇省南通市的港口。（路透）
拜習會前釋出善意，大陸買逾300萬噸美國大豆。圖為進口大豆放在江蘇省南通市的港口。（路透）

就在美國總統拜登與大陸國家主席習近平預計當地時間15日於舊金山會晤之前，全球最大農產品貿易公司嘉吉（Cargill）表示，中國大陸在本月7日和8日緊急採購了超過300萬噸美國大豆（黃豆）。這一數量令市場感到驚訝。彭博分析認為，大陸正在恢復大豆外交，尋求與美國建立更緊密關係。

嘉吉全球貿易主管桑法路（Alex Sanfeliu）表示：「此舉傳達的訊息是，大陸正在囤貨，採購量比每個人想的還多。」

大陸並非首次利用大豆作為地緣政治槓桿。大陸主要進口美國大豆來餵養牲畜以及製作食用油，單是2017年就花費140億美元從美國進口大豆。

在中美貿易戰期間，大豆採購量一直是重要焦點。近年來，巴西從美國手中奪走的對華大豆貿易市占日益增加，反映大陸減少對美國的依賴。

彭博分析，雖然這些大豆採購有政治因素，但是芝加哥顧問公司AgResource主席巴斯（Dan Basse）認為，美國的大豆比較容易存放，因為巴西的大豆通常比較有水份，油的成份較高。

巴西的氣候和長途運送也是考慮因素，而美國大豆降價也是誘因。另有兩名消息人士指出，大陸也希望在美國明年總統大選之前，跟拜登政府拉攏關係。大陸也擔心在大陸經濟不如以前之際，川普重返白宮將會帶來負面影響。

芝加哥TJM Institutional Services農業商品經理羅賓森（Chris Robinson）表示，「中國人很務實，知道就長期而言，美國是很有價值的貿易夥伴，不容忽視」。

路透日前報導，大陸央企中儲糧集團已經採購約10船、約60萬公噸的大豆，將於今年12月至明年3月期間，陸續從墨西哥灣沿岸、太平洋西北出口碼頭裝運，這是大陸自7月下旬以來單日大豆採購量最高紀錄。

美國 巴西 拜登

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