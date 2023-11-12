商務部關切歐盟反補貼調查

大陸商務部長王文濤在北京會見歐盟內部市場委員布雷頓（Thierry Breton），針對歐盟對大陸電動車發起反補貼調查、限制大陸企業參與歐盟5G建設等提出關切。他並呼籲歐方營造公平、公正、非歧視的經貿合作環境。布雷頓則說願與中方加強溝通，共建穩定互信的供應鏈。

據大陸商務部公布，王文濤表示，今年以來，中歐高層互動頻繁，雙方政治互信不斷增強。中歐經貿合作基礎牢固、前景廣闊，中方願與歐方深化各領域務實合作。布雷頓表示，歐方重視歐中經貿關係，認為雙方雖有一些分歧，但在許多領域仍可開展互利合作，願與中方加強溝通，共同建構穩定互信的供應鏈。

另據法廣報導，布雷頓自8日起出訪香港、北京，他10日在歐盟中國商會發表談話時表示，歐盟除了已經啟動對大陸進口電動車的反傾銷調查，歐盟就其他綠能科技產業特別是太陽能及風電是否也存在貿易不公「提高警戒」。

但他強調，中歐關係不應該局限於「非友即敵」的唯二選項，不是只能組隊或者是脫鉤。他也直言，所有事物都是以權力的真正平衡為基礎，「歐洲如今已明白必須重新平衡與大陸的關係」。自9月以來，歐盟已有五位執委到訪大陸，包括主管價值和數位政策的執委會副主席喬洛瓦、負責貿易政策的東布羅夫斯基斯、負責能源的西姆森、對外事務高級代表波瑞爾，以及最新成行的布雷頓。

對於即將到來的「中歐峰會」，布雷頓表示，在疫情之後，歐盟與大陸「重新接觸非常好」。中國大陸與歐盟的峰會預計於12月7至8日於北京舉行。