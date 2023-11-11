華為懸賞880萬！事關存儲數據兩大技術難題待突破

華為2023年奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）向全球公開徵集，今年共有兩道技術難題，分別是存儲與數據，每道題獎勵人民幣100萬元，總計懸賞金額高達200萬元（新台幣880萬元）

財聯社報導，根據華為官方網站，在2023年奧林帕斯獎中，包含了2個奧林帕斯獎、5個奧林帕斯先鋒獎，分別是針對個人和團隊發布的獎項。而華為這次公布的難題，則是「每bit極致性價比的存儲技術」和「面相新興業務的數據使能與韌性技術」。

從字面上來理解這兩個難題，應該分別屬於存儲領域和數據處理領域。數據作為新型的生產要素，已經成為基礎性資源和戰略性資源。AI大模型快速發展，算力、數據集、參數呈現爆炸式增長，帶來基礎設施變革，也對高速網路和高速存儲提出更高要求。

生態協同下面向千行百業的場景化應用將成為下一個熱點，需要構建多協定融合、穩定、高效、安全的存力底座，支撐數據從生成、存儲、傳輸到處理的全生命周期過程。面向新興業務的數據使能與韌性技術是數據經濟時代對存儲產業提出的重要挑戰。

「奧林帕斯獎」由華為公司於2019年起設立，目的牽引全球數據存儲領域基礎理論研究方向，突破關鍵技術難題，加速科研成果產業化，實現產學研合作共贏。

奧林帕斯獎自設立以來，已吸引全球60+科研團隊的超過180名學者參與，共評出3個奧林帕斯獎和9個奧林帕斯先鋒獎。奧林帕斯獎已成為存儲業界具有影響的專業獎項之一。