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兩岸交流融合月深圳啟動　潘賢掌：要合作是共同心聲

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
海峽兩岸交流融合月啟動儀式11日在深圳舉行。示意圖。(路透)
海峽兩岸交流融合月啟動儀式11日在深圳舉行。示意圖。(路透)

海峽兩岸交流融合月啟動儀式11日在深圳舉行，大陸國台辦副主任潘賢掌指出，本次活動有數以千計的台灣同胞踴躍參加，再次彰顯要和平、要發展、要交流、要合作是廣大台灣同胞的共同心聲，大陸將繼續促進兩岸經濟社會文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

據新華社，本次海峽兩岸交流融合月以「融合兩岸共創未來」為主題，兩岸各界約2,000多人與會，陸方出席的包括大陸全國人大常委會副委員長鄭建邦，大陸國務院台辦副主任潘賢掌，大陸國家體育總局副局長李穎川，深圳市市長覃偉中；台灣方面則有兩岸和平發展基金會執行長連勝武，及赴陸出席海峽兩岸港口城市論壇，和深圳進行交流的基隆市長謝國樑等。

潘賢掌說，本次活動有數以千計的台灣同胞踴躍參加，再次彰顯要和平、要發展、要交流、要合作是廣大台灣同胞的共同心聲。

他重申，大陸將一如既往尊重、關懷、造福台灣同胞，繼續促進兩岸經濟社會文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，為台灣青年來大陸交流、學習、就業、創業不斷創造更好條件，提供更多機會和 幫助。 兩岸同胞要攜手同心，堅持「九二共識」，堅決反對「台獨」，維護台海和平，破除兩岸關係和平發展道路上的阻礙，共創中華民族偉大復興的光明未來。

連勝武說，多一分溝通，就能減少一分誤會；多一些交流，就能消弭一些隔閡。 希望在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，加強兩岸互動，重新步入交流合作的正軌，推進兩岸經貿合作與文化交流，促進兩岸關係和平發展。

海峽兩岸交融月從10月下旬持續到11月下旬，分為經濟、文化、體育、青年、基層、媒體六大板塊，共舉辦30多項系列交流活動。

深圳 連勝武

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