因應人口高齡化趨勢 大陸民政部成立「老齡工作司」

為因應大陸人口高齡化趨勢，大陸《澎湃新聞》報導，根據中國機構編制網11月10日消息，《民政部職能配置、內設機構及人員編制規定》當天掛網公開。根據這份「三定」方案，大陸民政部在本輪改革中新設立了老齡工作司。

報導稱，該司將承擔全國老齡工作委員會辦公室的具體工作。擬訂並協調實施積極應對人口老化的政策措施，指導協調老年人權益保障工作，組織開展人口老齡化國情宣傳教育，擬訂老年人社會參與政策並組織實施，承擔老年人口狀況、老齡事業發展的統計調查工作。

不過，民政部原設的「養老服務司」繼續保留，職責稍作調整，增補了「擬訂並協調落實促進養老事業發展的政策措施」的業務項目。

報導說，這輪機構改革，將國家衛生健康委員會的組織擬訂並協調落實應對人口老化政策措施、承擔全國老齡工作委員會的具體工作等職責劃入民政部。，全國老齡工作委員會辦公室改設於民政部。

在部門職責分工上，民政部負責組織擬訂並協調落實積極應對人口老化、促進養老事業發展的政策措施，擬訂養老服務體系建設規劃、法規、政策、標準並組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助等工作。而國家衛生健康委員會則負責擬訂醫養結合政策措施，承擔老年疾病防治、老年醫療照顧、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

報導說，本輪改革將民政部的擬訂城鄉基層群眾自治和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，推動基層民主政治建設，擬訂社會工作政策和標準等職責範圍，劃入中央社會工作部。澎湃新聞注意到，民政部基層政權建設和社區治理司的司長陳越良已調任中央社會工作部工作。