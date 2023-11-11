「3年疫情被打殘」 陸雙11買氣冷

今天是大陸一年一度的「雙十一購物節」，近年大陸消費市場受到疫情衝擊已出現變化，今年「雙十一」開跑後，一般消費者改為「理性消費」，民眾轉而購買生活必需品，不再如以往求貴求好。

「今年的雙十一，我個人成長許多，不需要的就不再亂買」，一名在上海從事國際貿易的王小姐感嘆到，現在就只囤需要的東西。生活在北京的白領方小姐亦稱，「現在買的都是當季需要，不會看到行銷什麼就買什麼」。從事金融業的陳小姐也直言，身邊同事或朋友今年雙十一真的都只買捲紙、餐巾紙、洗衣精等生活必需品，「其實就是消費降級」。

長住在大陸的馬來西亞籍李先生提到，「（政府）說要刺激消費，但是基本工資沒有上漲」，似乎難以實現消費增長，大家都在必需品上消費較多。方小姐說，國家一直在鼓勵消費，但近幾年大家都把開支緊縮，實際上消費動力沒那麼強勁，受大環境影響顯得低迷。

王小姐則指，相比以前大家過往使勁囤貨，今年反而變成「理性囤貨」。網友都在討論，「現在買彩妝或保養品更多偏向（大陸）國貨品牌，價格也比很多國際大牌實惠」。

事實上，對於大陸目前內需及消費情形，不少企業都注意到，疫後大陸轉為理性消費。金酒廈門公司營銷處經理周莉敏分析，大陸目前轉換為理性消費，是因為民眾口袋緊縮更重視自己的儲蓄與理財。「消費能力與需求還是存在、客流基本相同，只是客單量變得很低」。還有藥妝業者表示，今年與去年同期的銷售年比是明顯呈現走升的，但要與疫情前二○一九年比確實明顯還是有些差距。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠分析，去年大陸電商對「虛擬經濟」還在緊張當中，原因是因為北京一直以來還是強調實體和製造經濟，摸不清中共中央對電商和虛擬經濟的想法和判斷，看不到具體政策，所以去年雙十一電商很低調。

今年大陸對於電商政策的態度放寬，對電商活動給予支持，所以今年的政策，以及需要帶動經濟預期的情況下，今年雙十一的表現可當作是一個指標點，「三年疫情把大家都打殘了」，大陸電商目前仍在重整旗鼓。