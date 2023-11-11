陸延長對我聚碳酸酯反傾銷調查

大陸商務部昨天公告，於去年十一月卅日對原產於台灣的進口聚碳酸酯（Polycarbonate，簡稱ＰＣ）實施的反傾銷調查，鑑於案件情況複雜，決定將調查期限延長至二○二四年五月廿九日。此前八月十四日，商務部已表示初步裁定「存在傾銷」，對台灣聚碳酸酯課徵最高稅率百分之廿二點四的臨時反傾銷稅。

這項調查原訂於今年十一月卅日前結束調查，特殊情況下可延長至二○二四年五月卅一日。

這是大陸第一起對台灣輸入商品進行的反傾銷調查，聚碳酸酯屬於「兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）早收清單項目」，大陸祭反傾銷稅等同變相取消ＥＣＦＡ早收紅利，引起我方關切，也挑起ＥＣＦＡ可能終止的敏感神經。

大陸商務部八月十四日曾公告稱，經調查，目前初步裁定被調查產品存在傾銷，大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。根據大陸「反傾銷條例」有關規定，調查機關決定採用「保證金」形式實施臨時反傾銷措施，自八月十五日實施。

其中，台灣化學纖維股份有限公司、台灣出光石油化學股份有限公司稅率均為百分之十六點九；奇美實業股份有限公司、奇菱科技股份有限公司稅率均為百分之十七。其他台灣公司稅率百分之廿二點四。

根據台灣海關資料顯示，去年出口至大陸的聚碳酸酯約八點三億美元，是我國聚碳酸酯第一大市場，占比高達約百分之七十八點五。

聚碳酸酯主要用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域。

大陸商務部現將調查期限延長至明年五月廿九日，似乎避開當前台灣正在舉行的大選時間，觀望意味濃厚。早前，另一項大陸對台貿易壁壘調查，原本十月十二日到期，期限也已延長至明年一月十二日，也就是總統大選的前一天。