陸央行行長：房地產金融與地方債風險整體可控

大陸尋求經濟復甦之際，須面臨房地產金融風險與地方債風險兩大考驗，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日表示，央行密切關注這兩個領域的金融風險，整體看風險可控。

大陸官媒央視近日製作「經濟熱點部長談」專題，10日刊出央行行長潘功勝的專訪內容。房地產市場方面，潘功勝表示，目前大陸房市正經歷結構性轉變，「從增量市場為主向增量存量並重過渡」，過程對金融體系外溢性有限，房地產金融風險可控。

潘功勝接著表示，今年金融部門從供需兩端綜合施策，更好滿足剛性和改善性住房需求，推動加速建構房地產業新發展模式。長期看，居民家庭改善性住房需求較大，可以為房地產市場和產業長期穩定發展提供支撐。

地方債方面，潘功勝提到，大陸政府債務水準在國際上處於中游偏下水準，中央政府債務負擔較輕，大部分地方債務水準也不高，有較多資源和手段化解債務。

不過潘功勝也點出，一些省份的債務規模有一定的債務風險，地方政府要負起主體責任，盡一切努力，減少存量債務規模，嚴控新增債務融資。例如近期有些地方採取如出售資產等方式，積極籌措資源化解債務取得較好效果。

他進一步指出，在此基礎上，金融管理部門積極行動，引導金融機構透過展期、借新還舊、置換等市場化方式化解融資平台債務風險，並依法維護金融機構合法權益。並建立常態化的融資平台金融債務監測機制，推動融資平台市場化轉型等，健全防範化解地方債風險的長效機制。

除了房地產與地方債風險，潘功勝還提到需要持續關注中小金融機構風險、非法金融活動風險。他說，下一步將依中央金融工作會議部署，依法將所有金融活動全部納入監管，嚴厲打擊非法金融活動，推動金融穩定立法，加速金融穩定保障基金建設，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。