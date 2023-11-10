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中芯趙海軍：未來全球晶圓代工產能恐過剩
中芯國際聯合首席CEO趙海軍10日在業績說明會上指出，受地緣政治影響，多個國家、地區都在單獨擴建自身產能，但全球整體需求並不及產能擴建速度，他個人預計全球範圍產能可能會過剩，需要較長時間消化過剩產能。
證券時報報導，趙海軍指出，另一方面，對於大陸、美國市場等特大型市場，緊靠本地生產量並不足夠。中芯國際新建產能與客戶有事前溝通和綁定，因此公司認為未來大陸半導體的需求仍需要很大本地製造產能。另外，中芯國際會在成熟節點上深耕細作，説明客戶將產品做到第一梯隊和多樣化水準，並以成本優勢參與國際競爭。
他認為，今年下半年市場整體需求復甦不及預期，並沒有出現年初期待的「V型」或者「U型」的反彈，整體仍停留在底部，呈現出「double U」的走勢。
趙海軍提到，在大陸市場上，去年第3季開始出現的產品高水位庫存問題已經得到緩解。其中，大陸客戶新產品需求向好，部分大宗產品供不應求，但老產品庫存消化變慢，同質化、低價競爭加劇。另外，歐美處於歷史高庫存，汽車類產品庫存開始偏高，客戶下單迅速收緊。
中芯將全年資本開支預算上調到75億美元左右。趙海軍解釋，鑑於地緣政治對設備交付周期的影響會越來越複雜，為保證已啟動的項目達產，集團允許設備供應商提前交貨；加上目前全球設備供應鏈的交付周期已經好轉，所以集團在今年年底前進場的設備數量將比原來預測的有大幅增加。
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