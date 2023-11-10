快訊

蚊蟲多還有灰塵！他質疑「陽台重要嗎」 過來人曝優點：大加分

楊晨熙宣布懷孕喜訊！舊愛大飛反應曝光

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱…父母恐也遇害 夫已被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸車市喜迎金九銀十 10月汽車產銷量再創歷史同期新高

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸車市迎來「金九銀十」，中汽協最新數據顯示，大陸10月汽車產銷再創當月歷史同期新高。新華社
大陸車市迎來「金九銀十」，中汽協最新數據顯示，大陸10月汽車產銷再創當月歷史同期新高。新華社

中國汽車工業協會最新數據顯示，大陸10月汽車產銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛，年增分別為11.2%和13.8%。汽車產銷量繼9月後再創歷史同期新高。

中汽協10日在微信發布10月汽車產銷數據。今年前10月，汽車產銷分別完成2,041.6萬輛和2,396.7萬輛，年增分別為8%和9.1%，生產增速較前9月提升0.7個百分點，銷售增速較前9月提升0.9個百分點。

中汽協表示，10月多地車展與促銷活動火熱進行，各大車企新車型持續發布，進店客流顯著增加，進一步拉動汽車消費，因此繼9月銷售旺季後，10月車市熱度持續，汽車銷量雖較9月略降，但比去年同期有較快增長，「銀十」成色十足。

中汽協指出，乘用車產銷伴隨消費回暖繼續保持良好勢頭，商用車產銷在物流行業升溫等因素拉動下，展現增長態勢。此外，新能源汽車和汽車出口依然呈現較快增長。

數據顯示，10月汽車出口48.8萬輛，年增44.2%。分車型看，乘用車出口42.1萬輛，年增50.5%；商用車出口6.7萬輛，年增14.5%。今年前10月汽車出口392.2萬輛，較去年成長59.7%。分車型看，乘用車出口330.6萬輛，較去年成長67.3%；商用車出口61.6萬輛，較去年成長28.3%。

新能源車方面，10月新能源汽車產銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，按年分別增長29.2%和33.5%，市場佔有率達到33.5%。今年前10個月新能源汽車產銷分別完成735.2萬輛和728萬輛，按年分別增長33.9%和37.8%，市場佔有率達到30.4%。

10月新能源車出口12.4萬輛，年增12.8%；國內銷售83.2萬輛，年增37.3%。今年前10月新能源車出口99.5萬輛，年增99.1%；國內銷售628.5萬輛，年增31.4%。

中汽協表示，伴隨政府穩定經濟成長的政策效應不斷累積顯現，加之地方購車補貼、促銷活動等措施延續，以及年底翹尾效應，預計「第四季度需求將持續增長，汽車業可望較好完成全年目標」。

微信 車展

延伸閱讀

「連續5個月五燈獎」 彭啟明：10月全球氣溫再度破紀錄

中信金、華南金 前十月獲利犀利

日月光10月營收月增4.9%

華星光10月營收月增9% 國巨月減4%

相關新聞

防爛尾樓風暴 大陸央行去年推2.44兆資金保交樓

中國人民銀行（大陸央行）9日發布2023年版「中國區域金融運行報告」顯示，大陸去年曾推出3,500億元人民幣（約新台幣1...

輝達、英特爾繞過美禁令 改版降規AI晶片供貨中國

外媒報導稱輝達（NVIDIA）、英特爾將推出針對中國市場的三款最新改良版降規AI晶片，其中，輝達新特規版AI晶片最快年底...

中國10月CPI轉負 再陷通縮疑慮 第4季經濟復甦恐難實現

中國國家統計局昨公布，10月消費者物價指數（CPI）年減0.2%。是時隔兩個月後，消費者物價指數再次呈現負成長，也是自疫...

經濟差 搶鐵飯碗… 知名青年作家紛求「進體制內」

中國經濟復甦不如預期，青年失業率在今年不斷攀升，考公務員與考事業編制成為熱門。近期，中國多名青年作家錄取事業編制單位，「...

港「高才通」上路10月 愛情攻勢留人才

香港今年「搶人才」，特首李家超稱反應超過預期，呼籲介紹男女朋友給予到香港的「高才」，令他們在香港落地生根、百子千孫。香港...

港鐵今年6地皮流標 庫房壓力大 估少收24-42億美元

外圍經濟不明朗加上高息環境，香港新盤貨尾積壓情況加劇，賣地市場遭遇寒流，時隔一星期多時間，再有地皮流標。港鐵東涌東站第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。