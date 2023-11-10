路透：李強指示中國平安救碧桂園

路透日前報導中國當局已要求中國平安保險集團收購陷入困境的中國最大民營房地產開發商碧桂園。後雖隨即被中國平安聲明否認，但路透昨天仍堅持其報導稱，四位知情人士透露中國平安已被中國當局要求收購碧桂園。

中國平安發言人在路透第一篇報導後表示，政府尚未與該公司接洽，並否認路透報導訊息。但路透接下來詳盡地說出大陸當局要求中國平安收購碧桂園的更多細節，報導說，兩名直接了解情況的消息人士稱，以李強總理為首的中國國務院已指示兩家公司所在地的廣東省當地政府幫助安排平安對碧桂園的救助。

中國平安在香港上市的股票前天下跌百分之五點四，市值蒸發約廿一億美元。但碧桂園股價卻飆漲百分之十二點二，其他中國開發商的股價也大幅上漲。

路透發言人表示：「我們堅持我們的報導。」報導並稱，中國平安對碧桂園的救助計畫將是迄今為止中國當局為支持負債累累的房地產行業所採取的最重大干預措施之一，房地產行業占中國經濟活動四分之一，人們擔憂引發更廣泛的金融危機。

報導說，前述四位知情人士的其中三位人士表示，大陸當局希望碧桂園的流動性問題不致蔓延到更廣泛的經濟領域。但三位消息人士表示，平安已被要求提供該計畫的細節，並擁有談判交易條款的空間。

其中兩位人士表示，中國當局與平安核心領導人之間的談判始於八月底，目前仍處於早期階段。兩位消息人士還表示，中國平安已被要求對碧桂園進行「盡責調查」。報導說，第五位知情人士稱，九月時中國平安與廣東地方政府曾就救助碧桂園進行了一些會談。

報導說，由於此事的敏感性，所有消息來源均拒絕透露姓名。兩名消息人士稱，平安與當局之間的討論是由中國人民銀行（大陸央行）的金融市場部門的官員主導的，會談成員也包括碧桂園在內，國家金融監督管理總局也參與了談判。

報導引述一位直接知情人士和一位了解該計畫的人士透露，當局希望平安持股超過百分之五十。四位消息人士稱，如果中國平安成為碧桂園的控股股東，當局希望它分階段注資，以緩解開發商的流動性問題。

兩位消息人士還表示，中國當局渴望將擬議的收購作為其他陷入財務困境的開發商的可能模式。三名消息人士說，當局希望碧桂園流動性問題能在廣東境內解決。