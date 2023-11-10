北交所上市公司達228家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京證券交易所（下稱北交所）運行近兩年來，創新型中小企業快速集聚。截至8日收盤時止，北交所上市公司數量達228家，總市值逾2800億元人民幣。

中新社報導，北交所總經理隋強在8日舉行的2023金融街論壇年會「北交所首屆國際投資者推介會」上介紹，北交所於2021年9月3日註冊成立，是經大陸國務院批准設立的中國第一家公司制證券交易所。2021年11月15日，北交所正式開市。

隋強表示，北交所上市公司中近半為國家級專精特新「小巨人」企業，八成募集資金投向先進製造、數位經濟、綠色低碳等領域，具有很強的創新性和成長潛力。

隋強稱，北交所處於高質量建設的關鍵期，發展前景廣闊。將進一步匯聚更多優質投資標的，推動符合條件的優質企業首次公開發行並在北交所上市。支持一批市場認可度高、內生發展動力強的企業快速進入北交所。同時，將進一步擴大投資者規模，加強投資端建設，推動個人投資者以及公募基金、社保基金等機構積極入市，不斷優化投資者結構。

隋強指出，北交所將不斷豐富產品和服務，盡快推出債券二級市場交易，研究編製專精特新指數，合作推出跨市場指數，逐步構建覆蓋股票、債券、基金、指數的全品類體系，提供更多長期投資和風險管理工具。

隋強表示，北交所還將不斷推進制度型對外開放，發揮立足北京、面向全球的區位優勢，不斷拓展企業、投資者、產品等方面的國際合作，支持合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）各類境外資金參與市場，探索體現北交所特點的跨市場互聯互通模式，完善開放環境下的市場監管，為全球投資者便利參與中國資本市場、共享創新發展紅利提供高效便捷的服務。

指數 北京 上市公司

延伸閱讀

美股回升…升息末班車該搶搭嗎？ 投等債00720B、00751B、美國公債00679B該怎麼選

證交所赴日拜訪資安軟體、新藥創新企業 盼來台上市

群益債券ETF 月月配息

00933B掛牌就跌破15元…上周漲回來了！ 全台唯一「月配+平準金」債券ETF

相關新聞

路透：李強指示中國平安救碧桂園

路透日前報導中國當局已要求中國平安保險集團收購陷入困境的中國最大民營房地產開發商碧桂園。後雖隨即被中國平安聲明否認，但路...

陸10月CPI轉負 再陷通縮疑慮

大陸國家統計局昨天公布，十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年減百分之零點二，是時隔兩個月再度轉負。專家指出，十月ＣＰＩ走勢是繼...

陸折疊機年終價格戰開打 成雙11商家角力重點

在手機市場整體低迷狀態下，大陸折疊手機異軍突起，成為雙11商家角力重點，許多廠商花式促銷，折疊手機銷量跟著上升。市調機構...

青海油田穩產12年 開採難度漸增

近期，隨著中國大陸西部各省區陸續進入供暖期，冬春季天然氣保供再次成為民眾關注的熱點。截至目前，中國石油天然氣集團公司青海...

長三角前3季 外貿總額11.3兆

外貿企業加大研發力度，努力透過新技術新產品開拓新市場；太陽能電池、電動載人汽車、鋰電池「新三樣」出口增長明顯，民營經濟對...

特斯拉電動車逆勢漲價

進入11月，就在大陸多家車企紛紛宣布調降官方售價以應對年底競爭壓力時，特斯拉中國昨（9）日在微博發布，即日起 Mode...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。