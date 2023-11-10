北交所上市公司達228家

北京證券交易所（下稱北交所）運行近兩年來，創新型中小企業快速集聚。截至8日收盤時止，北交所上市公司數量達228家，總市值逾2800億元人民幣。

中新社報導，北交所總經理隋強在8日舉行的2023金融街論壇年會「北交所首屆國際投資者推介會」上介紹，北交所於2021年9月3日註冊成立，是經大陸國務院批准設立的中國第一家公司制證券交易所。2021年11月15日，北交所正式開市。

隋強表示，北交所上市公司中近半為國家級專精特新「小巨人」企業，八成募集資金投向先進製造、數位經濟、綠色低碳等領域，具有很強的創新性和成長潛力。

隋強稱，北交所處於高質量建設的關鍵期，發展前景廣闊。將進一步匯聚更多優質投資標的，推動符合條件的優質企業首次公開發行並在北交所上市。支持一批市場認可度高、內生發展動力強的企業快速進入北交所。同時，將進一步擴大投資者規模，加強投資端建設，推動個人投資者以及公募基金、社保基金等機構積極入市，不斷優化投資者結構。

隋強指出，北交所將不斷豐富產品和服務，盡快推出債券二級市場交易，研究編製專精特新指數，合作推出跨市場指數，逐步構建覆蓋股票、債券、基金、指數的全品類體系，提供更多長期投資和風險管理工具。

隋強表示，北交所還將不斷推進制度型對外開放，發揮立足北京、面向全球的區位優勢，不斷拓展企業、投資者、產品等方面的國際合作，支持合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）各類境外資金參與市場，探索體現北交所特點的跨市場互聯互通模式，完善開放環境下的市場監管，為全球投資者便利參與中國資本市場、共享創新發展紅利提供高效便捷的服務。