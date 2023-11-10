陸10月CPI轉負 再陷通縮疑慮

大陸國家統計局昨天公布，十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年減百分之零點二，是時隔兩個月再度轉負。專家指出，十月ＣＰＩ走勢是繼九月之後的第二個月走弱，整體物價運行尚未遠離「類通縮」特徵。

澎湃新聞報導，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，十月受天氣晴造成農產品供應充足、節後消費需求回落等因素影響，ＣＰＩ下降的主要在於食品價格降幅擴大。資料顯示，十月食品價格下降百分之四，影響ＣＰＩ下降約零點七五個百分點。其中，豬肉價格下跌高達百分之三十點一，影響ＣＰＩ下降約零點五五個百分點。雞蛋、牛羊肉、鮮菜和食用油價格也下降較多，降幅在百分之三點五至百分之六點四。

彭博指出，今年來大陸ＣＰＩ一直處於疲軟狀態，七月ＣＰＩ年減百分之零點三陷入通貨緊縮，而且一直在負成長邊緣徘徊。中國人民銀行（大陸央行）八月曾表示，物價將從夏季困難時期回升，但十月數據顯示，人行的評估過於樂觀。

今年來大陸通膨偏低的因素，包括房地產市場低迷、消費者信心低落等境內因素，以及全球大宗商品價格下跌、中國製產品需求疲弱等國際因素。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，十月ＣＰＩ走勢是繼九月之後的第二個月走弱，整體物價運行尚未遠離「類通縮」特徵。

從原因看，一方面食品價格對物價的拖累影響較為明顯，這與近年來大陸持續加強糧食安全和食品供應保障，以及豬肉產能去化偏慢導致的價格持續低迷有關。另一方面，耐用消費品價格整體偏弱，主要是近年來大陸汽車、消費電子產品產業鏈效率不斷提升，但在外需回落的情況下，國內市場出現供過於求的現象。

溫彬認為，「類通縮」反映內需恢復仍然較緩的特徵，同時，外需在全球經濟復甦動力不足的情況下也難以對部分過剩供應進行有效填補。展望未來，預估「類通縮」特徵或將持續一季左右，明年臨近開春，ＣＰＩ或能重回溫和上行區間。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，十月ＣＰＩ表現不及預期，背後主要原因與三年疫情帶來的「疤痕效應」（意指歷經疫情失業後對消費的負面影響）有關，以及今年以來經濟復甦過程較為曲折，居民收入增長受到一定影響，特別是第二季以來房地產市場再度轉弱等因素直接相關。