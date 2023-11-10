兩岸機械產業博覽會 促投資246億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第十二屆海峽兩岸機械產業博覽會暨第十四屆中國龍岩投資項目洽談會8日在福建省龍岩市開幕。海內外近500家企業和機構參展，現場簽約25個產業項目，總投資246億元人民幣。

中新社報導，本屆海峽兩岸機械產業博覽會現場設置工程和環保機械、新能源和新材料、台灣機械等七大展區，展示國際國內技術領先的智能製造、工程機械、新能源汽車等領域的機械和自動化設備。

與會台商表示，在新能源和機械創新科技領域，兩岸合作前景廣闊；希望藉助海峽兩岸機械產業博覽會加強交流與合作，推進兩岸機械產業融合發展。

台灣海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢在開幕致詞中指出，近期發布的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，從尊重、關愛、造福台胞出發，突出以通促融、以惠促融、以情促融，為台胞台企全面融入福建提供制度保障和政策支持，必將進一步深化兩岸各領域融合發展。

台灣中華海西文化經濟發展促進會秘書長張文南表示，台灣因為生產基地小成本高，跟大陸企業合作，或者是來大陸投資，都是很好的方向，未來也是一個趨勢。

福建 台灣海峽

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