烏鎮互聯網大會 聚焦新趨

世界互聯網大會烏鎮峰會8日在浙江嘉興的烏鎮開幕，並於同日發表《世界互聯網發展報告2023》和《中國互聯網發展報告2023》藍皮書，其內容聚焦互聯網發展的新動態、新趨勢、新變化及分析形勢。其中，生成式人工智慧、量子運算、網路安全等成為各國關注焦點。

綜合陸媒報導，就全球52個國家和地區的互聯網發展情況，《世界互聯網發展報告2023》評估，今年排名前十的國家為美國、中國大陸、新加坡、荷蘭、南韓、芬蘭、瑞典、日本、加拿大、法國。

其中，該報告更加關注低度發展國家的互聯網發展情況，對21個低度開發國家互聯網應用情況進行分析，其中寮國、緬甸、安哥拉等15個國家的互聯網應用發展速度增長率高於所選發達國家平均成長率。

該報告提到，資訊基礎建設在一年來持續推進，逐漸成為大國關注焦點。其中，資訊科技創新引領社會變革，人工智慧、量子運算等新興技術進入快速發展。而數位經濟成為發展強勁引擎，在全球經濟總量中的比重不斷增加，多國強化頂層設計與布局。

報告還稱，網路安全逐漸威脅升級，各國積極增強網路安全能力。還有網路空間法治化趨勢逐漸明顯，多國皆推出細分領域立法。另，網路空間片段化程度加劇，生成式人工智慧等新技術治理引發全球關注。

此外，《中國互聯網發展報告2023》指出，近一年來，大陸數位基礎設施「大動脈」作用凸顯，5G、IPv6規模部署、算力總規模等多項指標居全球前列。該報告還針對對31個省（自治區、直轄市）互聯網發展總體情況進行評估，其中，廣東、北京、江蘇、浙江、山東、上海、福建、四川、天津、湖北等居於大陸前列。

今年烏鎮峰會於8至10日舉行，以「建立包容、普惠、有韌性的數位世界——攜手構建網路空間命運共同體」為主題。本次也是該峰會舉辦的第十年，全體會議之外還將舉行圍繞全球發展倡議、人工智能、算力網路、未成年人網路保護等議題舉辦20場分論壇。