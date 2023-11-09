快訊

南韓爆臭蟲疫情「曾是軍營惡夢」 台大昆蟲教授曝除蟲妙招

美麗島公布最新民調！三腳督或四腳督都是賴清德居冠 侯、柯差距曝光

PLG／開罰楊敬敏、戴維斯 新北國王質疑並要求聯盟說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7奈米晶片對營收、獲利挹注有限 中芯國際第3季財報獲利大減78.4%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中芯國際第3季財報獲利意外大減78.4%。（網路照片）
中芯國際第3季財報獲利意外大減78.4%。（網路照片）

中芯國際9日晚間公布第3季財報顯示，第3季營收人民幣117.8億元（約新台幣518億元），年減10.6%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣6.78億元（約新台幣30億元），年減78.4%，獲利衰退的主因是晶圓代工量減少及產能利用率下降所致。

一財網報導，中芯國際累計今年前三季營收人民幣330.98億元，年減12.4%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣36.75億元，年減60.9%；基本每股收益人民幣0.46元，年減61.3%。

中芯國際表示，對於淨利潤下滑的原因，主要是由於晶圓銷售量減少及產能利用率下降所致，但若與第2季相比，公司整體出貨量繼續增加，季增9.5%，由於作為分母的總產能增至79.6萬片，平均產能利用率下降1.2個百分點，為77.1%。

按照國際財務報告準則顯示，今年第3季公司銷售收入16.2億美元，季增3.9%，處於指引的中位；毛利率為19.8%，較上季度下降0.5個百分點。

中芯國際預估第4季營收將季增1%-3%；毛利率將繼續承受新產能折舊帶來的壓力，預計在16-18%之間，全年資本支出預計上調到75億美元左右。

據了解，中芯國際因為協助華為開發出7奈米晶片而聲名大噪，但從中芯第3季財報來看，顯然7奈米晶片對中芯的營收及獲利挹注有限，隨著華為Mate 60 Pro手機在第4季大賣，是否帶動中芯的營收及獲利在第4季的表現，尚有待觀察。

山西證券報告指出，半導體製造與封測板塊基本面修復依賴於下游需求回暖、帶動產能利用率回升。從第2季情況來看，前後道環節稼動率均有恢復，第3季繼續提高。受益於消費電子復甦，代工廠訂單陸續恢復，部分新品拉貨形成急單，將帶動製造封測板塊業績持續改善。

國金證券表示，電子基本面在逐步改善，手機拉貨在第4季有望持續；半導體已整體完成築底，持續看好記憶板塊和手機鏈IC。

中芯 奈米 華為

延伸閱讀

人腦放晶片…馬斯克新試驗 裝在頭蓋骨裡的Fitbit智慧手環

華為AI晶片熱賣 百度、360公司搶買

台積電前副總裁林本堅：美國無法阻止陸晶片進展 中芯應能進步到5奈米

彭博：華為Mate 60 Pro的晶片 由中芯國際用ASML的機器製造

相關新聞

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍讓政府覺得「準備好了」

陸委會8月24日宣布團客方案，以一個月為準備期，視陸方回應再確定實施日期，直到10月底陸委會都堅持「雙向對等開放」，但交...

半導體觸底？陸晶圓雙雄中芯、華虹Q3淨利均年跌八成

大陸晶片製造巨頭中芯國際9日公佈第三季報顯示，第三季淨利潤人民幣6.78億元，年減78.4%；營業收入人民幣1,17.8...

中美氣候特使會談結束 推動月底COP28成功達成積極成果

據大陸生態環境部微信公眾號中午發布的訊息，2023年11月8日，中美兩國氣候特使及團隊在美國加州舉行的氣候會談圓滿結束。...

赴蘇州會台商 國台辦仇開明：大陸是台商投資最佳選擇

第二十一屆中國（蘇州）電子資訊博覽會9日在江蘇蘇州開幕，兩岸多個工商界代表與會，甫升任國台辦副主任的仇開明也出席開幕式並...

7奈米晶片對營收、獲利挹注有限 中芯國際第3季財報獲利大減78.4%

中芯國際9日晚間公布第3季財報顯示，第3季營收人民幣117.8億元（約新台幣518億元），年減10.6%，歸屬於上市公司...

人民銀行：豐富離岸人民幣風險管理工具

據人民銀行官網，該行發布文章指出，紮實推進人民幣國際化，豐富離岸人民幣風險管理工具，滿足國際投資者風險管理需要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。