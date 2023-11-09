石家莊-東京 空運航線開通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著一架載有11.6噸貨物的B737全貨機7日從石家莊正定國際機場（石家莊機場）順利起飛，河北石家莊至日本東京國際貨運航線正式開通。

中新社報導，該航線由中國郵政航空有限責任公司執飛，班期為每周二、周五，首班出港貨品包括跨境電商貨物、五金配件、紡織品等。該航線的開通，將為河北省跨境電商業務發展提供更方便、更快捷的物流服務，促進河北以及周邊地區與日本的經貿發展。 　　

同時，該航線是石家莊機場今年開通的第三條至《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）成員國的航線，將助力發揮中國（河北）自由貿易試驗區正定片區與RCEP的雙重優勢，打造對外開放重鎮，服務區域內相關國家的經貿往來。 　　

據悉，今年以來，石家莊機場先後開通至捷克俄斯特拉發、俄羅斯莫斯科、新西伯利亞、日本大阪、比利時列日、南韓首爾等國際貨運航線，積極構建便捷高效的航空貨運網絡和航空物流體系，為河北國際貨運業務長期向好發展提供支撐。下一步，石家莊機場將推進貨運航線業務，謀畫開通至東南亞、遠東地區國際航線。

航線 機場 日本

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