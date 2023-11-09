提振投資信心 陸基金業掀自購潮

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中歐基金管理有限公司7日發布公告稱，基於對中國大陸資本市場長期健康穩定發展的信心，公司將於近期使用固有資金自購旗下偏股型基金及基金中基金（FOF）合計不低於1億元（人民幣，下同）。

中新社報導，就在前一日，嘉實基金管理有限公司亦發布公告稱，將於近期運用固有資金自購旗下權益類公募基金，合計1億元。 　　

嘉實基金管理有限公司總經理經雷近日表示，站在當前階段，估值、預期、宏觀周期、政策環境等各個方面的反彈條件已經具備，政策與經濟底部的預期不斷得到夯實，市場正呈現出企穩跡象，尤其是權益資產的配置價值正在持續凸顯，看好A股市場未來的表現。 　　

近期已有多家主要的基金公司積極開展自購。據媒體統計，截至目前，易方達基金、招商基金、華夏基金等8家主要的基金公司宣布自購旗下產品，自購金額達13億元。其中，權益類公募基金是此次基金公司自購的主要方向。今年以來，基金公司自購熱度不減，此輪已是年內的第二輪基金公司自購潮。今年8月21日至當月末，共有超過30家基金公司、券商資產管理公司等機構宣布自購，掀起行業第一波自購潮。 　　

光大證券分析師祁嫣然表示，基金進行自購，一方面有助於提高與投資者風險和利益的一致性，起到提振投資者信心、穩定市場預期的作用；另一方面可以利用自購資金進行補充、穩定基金資產規模。當市場情緒低迷時，基金自購潮通常作為一種市場或將止跌企穩的積極信號出現。

從自購資金的特點來看，這類資金往往青睞安全邊際較高的穩健型資產，當市場趨於底部時，權益類基金自購更容易密集出現。

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