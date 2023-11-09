江西世客會 籌備期引資千億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

世界客屬第32屆懇親大會（世客會）招商推介會7日在圍屋之都江西贛州龍南市舉行。據了解，世客會籌備期間，江西贛州全市共簽約項目76個，簽約金額1014.75億元（人民幣，下同）。

中新社報導，當天的推介會上，江西省商務廳副廳長饒芝新說，作為江西對外開放南大門的贛州市，近年來積極對接粵港澳大灣區，大力招大引強、創新發展，形成了高技術製造業、現代家居、有色金屬和新材料等一批產業集群，開放型經濟指標走在江西全省前列。希望海內外客屬鄉親和企業家朋友不斷增進對江西的瞭解，加深與江西的合作，帶領和組織更多產業鏈上下游優質企業走進江西、投資江西。

作為在江西贛州投資的客商代表，福建巨電新能源股份有限公司董事長姚曉寧表示，希望今天簽約落地的項目早開工、早投產、早見效，為當地經濟發展、平台建設和招才引智貢獻一分力。

據了解，世客會籌備期間，江西贛州全市各縣（市、區）共簽約項目76個，簽約金額1014.75億元。其中，10億元以上項目26個，20億元以上項目17個，50億元以上項目5個，百億元以上項目3個；涉及新一代資訊技術產業、鋰電新能源、生態旅遊、有色金屬、生物醫藥電子資訊、綠色食品數位經濟等多個行業。

當晚，世界客屬第32屆懇親大會在江西贛州龍南市開幕，這是世客會創辦50多年來首次在大陸內陸縣級城市舉辦，約2500名來自全球各地的客家鄉親將齊聚一堂，共話弘揚客家精神、傳播中華文化、促進經貿交流。

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