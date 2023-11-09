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人行：房市不會硬著陸 GDP增長5%

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
人行副行長張青松表示，大陸房市發展太快有調整很正常，目前官方是不讓樓市「硬著陸」。（中新社）
人行副行長張青松表示，大陸房市發展太快有調整很正常，目前官方是不讓樓市「硬著陸」。（中新社）

針對當前中國經濟情勢，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨日在北京一場論壇上表示，下階段大陸的貨幣政策將更加注重跨周期和逆周期調節。他並強調，大陸房地產市場調整對金融體系的外溢影響總體可控，大陸今年全年GDP百分之五的預期增長目標將可望順利實現。

二○二三金融街論壇年會八到十一日在北京舉辦，這是潘功勝首次以人行掌舵人身分出席，他在論壇上談及各方關注的中小金融機構、房地產金融和地方政府債務等三大風險

潘功勝表示，經過近幾年的改革，中國大陸高風險中小銀行數量已較峰值下降一半， 少數高風險機構相對集中的省分，正在制定實施中小銀行改革化險方案。

在房地產市場方面，潘功勝說，部分房企長期「高槓桿、高負債、高周轉」經營，資產負債快速擴張，加上房地產市場供求關係重大變化、疫情衝擊等，導致以恒大為代表的企業風險顯性化並向行業擴散。

但他強調，房市調整對金融體系的外溢影響總體可控，下一步，人行將防範風險外溢，引導金融機構保持房地產信貸、債券等重點融資管道穩定，「一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」，和為保障性住房等「三大工程」建設提供資金支持，推動構建房地產發展新模式。

就地方政府債務，潘功勝稱，大陸政府的債務水準在國際上處於中游偏下，中央政府負擔較輕，而地方政府債務有兩特點，一是主要用於基礎設施投資，二是集中在經濟規模較大、成長較快的省分，「他們有能力自行化解債務」。

潘功勝指出，今年以來，大陸有關部門已採取多項措施，積極支持地方政府穩妥化解債務風險，目前金融體系整體穩健，風險可控、機構整體健康、市場平穩，有信心保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

另，人行副行長張青松也在七日於香港一場國際投資峰會上信心喊話稱，大陸房地產行業多年來急速擴張，目前高槓桿房企面對自然淘汰，但人行有不同措施穩定局面，包括調降首購房貸利率等，不會讓房市「硬著陸」。張青松強調，對於中國經濟問題，他個人「不會經常和過分憂慮」。

房地產 風險 債務

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