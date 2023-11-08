陸對台人事調整 國台辦前研究局長仇開明升副主任

中國大陸進行對台人事調整，國台辦前研究局長仇開明，已升任中共中央台辦、大陸國務院台辦副主任，預計繼續執掌對台政策研究、起草等相關工作。目前，在龍明彪今年3月卸任國台辦副主任後，隨仇開明的升職，加上陳元豐、潘賢掌，大陸國台辦現有三個副主任，與過去的「一正四副」編制格局，尚有一人待補。

根據大陸國台辦網站最新更新的訊息，仇開明已升任中共中央台辦、大陸國務院台辦副主任一職。公開資訊顯示，仇開明1964年10月生（現年59歲），是法學博士、中共黨員。

此前，他曾是大陸國台辦研究局局長，也是國台辦旗下智庫，海峽兩岸關係研究中心的主任。

就對台工作的認識，仇開明曾於2019年6月在海峽論壇兩岸智庫論壇期間指出，台灣民眾正成為推進兩岸關係和平發展進程的基本力量，而台灣民眾的兩岸認知是其中關鍵影響因素，因此要特別重視團結台灣同胞，著力建立正確的兩岸認知。

去年中共二十大召開前，時任研究局長的仇開明曾與陳元豐一同出席由中共中宣部舉辦，介紹中共十八大以來對台工作的記者會，闡述台灣問題歷史，和細數兩岸在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，取得的成就，並指儘管當前台海情勢複雜嚴峻，但大陸對於解決台灣問題，實現祖國完全統一，既有戰略定力和歷史耐心，也充滿自信。

據接觸過的台商透露，仇開明和近月已任海協會副會長的大陸國台辦交流局長黃文濤，都是大陸對台機構的得力文膽，前者負責研究，後者為領導擬稿，隨後者淡出，仇開明從事研究工作多年，將在未來大陸的對台論述、政策起草上，發揮更大作用。