外資出走引憂 陸證監會稱加強溝通、商務部抓不公平待遇

近期大陸官方數據顯示外商直接投資下降，甚至出現赤字，引起市場關注。大陸證監會8日表示，針對資本市場一些新形勢，持續加強與外資機構溝通；此外，大陸商務部同樣也在8日釋出訊息表示，對含有內外資不合理差別待遇內容的規定及措施進行專項清理。

大陸證監會國際合作部副主任楊柳8日在2023金融街論壇年會表示，近年來證監會積極穩妥推進資本市場制度型雙向開放，提升跨境投融資便利化。證監會近期通過國際投資圓桌會、赴境外直接溝通交流等多種形式，了解外資機構對當前宏觀經濟、對市場的看法，並認真聽取外資機構的意見建議，宣傳境內資本市場的投資價值和投資潛力，回應並推動解決外資關切問題，穩定外資預期。

同一日，商務部釋出訊息對內外資不公平待遇進行清理，並列出六項清理準則：

一、在內外資平等准入領域設置或採取針對外資的限制性措施，對外資企業經營活動造成障礙或形成負擔。比如外企申請許可耗時更長、更嚴等情事。

二、通過限定「品牌」或以「外資品牌」為由排斥或歧視外資企業及其產品或服務，以及對外資企業及其產品或服務享受政策設置額外條件。

三、排斥或限制外資企業參加本地招投標、政府採購等活動。比如某行業協會制定該行業工程項目的評標辦法中設置所有制類型打分欄，對內資企業打1分、對合資企業打0.5分，對外商獨資企業打0分，影響外資企業平等參與招投標。

四、在政策執行中變相歧視外資企業。例如僅通知本地企業、央國企，導致外資企業無法公平享受助企政策。

五、事業單位、社會團體從事與經營主體相關工作中排斥或歧視外資企業及其產品或服務。

六、其他可能含有內外資不合理差別待遇的規定及措施。

據陸商務部最近數據顯示，大陸前9月實際使用外資年減8.4%，比前8月再下降3.2個百分點，已連續4個月下滑，且降幅擴大；另一方面，大陸外管局3日公布數據顯示，第三季外商直接投資為負118億美元，為歷史最低值，也是自1998年有記錄以來首次錄得負值。顯示外資撤離速度大於在陸增資。