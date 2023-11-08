兩岸企業家峰會年會14日南京登場 國台辦：800人參加

兩岸現存最高層級經貿交流平台—2023兩岸企業家峰會年會將於11月14日至15日在江蘇南京舉辦，大陸國台辦發言人陳斌華表示，峰會雙方正有序展開各項籌備工作，預計將有約800人將參加年會各項活動，充分表現出兩岸企業界加强交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展的強烈願望。

根據大陸國台辦8日傍晚發布訊息指出，陳斌華表示，2023兩岸企業家峰會年會將於11月14日至15日在江蘇南京舉辦。 目前，峰會雙方正有序展開各項籌備工作。

同時，今年年會將圍繞「新格局中融合發展與高質量發展」主題，深入探討兩岸企業家如何把握新發展格局，推動台企融入大陸內需市場，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展。

據指出，兩岸企業家峰會雙方理事會成員、會員，兩岸企業家、相關專家學者約800人將參加年會各項活動，充分表現出兩岸企業界加强交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展的強烈願望。

據國台辦發布訊息，兩岸企業家峰會成立10年來，已經舉辦過10次年會，以各種管道開展活動，持續推動兩岸企業界交流對話、密切對接，為促進兩岸經濟交流合作、推動兩岸關係和平發展發揮了重要作用。

兩岸企業家峰會今年輪到陸方主辦，舉辦地點將於兩岸企業家峰會南京永久會址，也就是去年剛建成的南京市揚子江國際會議中心舉行，包括我方前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄與陸方理事長郭金龍等人都將出席。

值得注意的是，鴻海創辦人郭台銘過去應劉兆玄邀請擔任該峰會的副理事長，幾乎都會出席相關會議，不過他日前向峰會提出請辭副理事長一職，並已獲理監事會議通過，預計將會缺席此次活動。