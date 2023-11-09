海南惠台17條 鼓勵參與自貿港

在7日舉行的2023台商峰會上，海南發布《關於積極支持台灣同胞台資企業參與海南自由貿易港建設的若干措施》，進一步吸引台灣民眾全面參與海南自由貿易港建設，分享海南自由貿易港發展機遇，打造更高層次、更高水平的對台交流、經貿合作新重鎮，促進瓊台融合發展。

新華社報導，17條惠台措施由海南省台辦、海南省發展改革委等10部門聯合發布，包括支持台胞台企投資、支持市縣搭建平台、支持開展文教交流活動等3個方面。其中，1-8條結合自貿港建設，鼓勵或支持台胞台企在海南自由貿易港投資創業，特別是農、林、漁業和對台貿易類；9-13條主要支持或鼓勵市縣、社會力量為台胞台企在海南自由貿易港投資創業搭建平台、暢通管道；14-17條主要支持市縣、部門和單位開展對台文化、教育交流與合作，夯實對台經濟合作社會基礎。

目前海南已發布惠台30條措施和農林15條惠台措施。截至今年6月，海南省累計批准設立台資企業2419家，累計利用台資57.3億美元。2017年至2022年，瓊台貿易取得持續增長，海南對台進出口總額由4.76億元人民幣增至22.25億元人民幣，5年來增長367%。

以「融合、創新、共贏」為主題的2023台商峰會7日在海南省海口市舉行，約300名台商和大陸企業家參會。

大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝表示，台商峰會今年增加瓊台青年交流、農業合作等新元素，展現新風貌、新氣象、新作為。相信有自由貿易港建設的良好契機，瓊台經濟交流融合必將更加深入、更加精彩。

海南省委常委、統戰部部長苗延紅表示，台商峰會創辦5年來，瓊台交流合作不斷深入，瓊台貿易增長3倍多，新增台資企業超過400家。真誠希望台胞台企參與中國式現代化，參與海南全面深化改革開放，共享自貿港建設紅利。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，海南自貿港建設日新月異，蘊含眾多發展機遇，海南結合實際相繼發布多項惠台利民措施，將吸引愈來愈多的台商、台資、台青到海南投資、就業、創業、求學。台企聯願進一步加強與海南的聯繫合作，助力瓊台經貿文化交流往來，促進兩岸經濟社會融合發展。

開幕式上，6個瓊台合作項目舉行簽約儀式，涉及人才、漁業和食品加工等。瓊台青年創新創業交流會、瓊台農業合作交流研討會，同日分別在海口、澄邁舉行。