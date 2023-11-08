陸金融監管總局長：將進一步放寬外資機構市場准入要求

大陸8日舉辦金融街論壇年會，主要金融體系官員紛紛表示最新政策立場。大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤強調，目前有30家全球系統重要性銀行均在大陸設立分支機構，大陸將進一步放寬外資機構市場准入要求。

綜合大陸國家金融監督管理總局、證監會官網消息，李雲澤8日表示，目前30家全球系統重要性銀行均在大陸設立分支機構，全球最大的40家保險公司近半數進入中國大陸市場，「事實證明，中國金融業開放是積極主動的開放，是穩健有序的開放，是互利共贏的開放」。

他還提到，大陸金融業20年來總資產從人民幣30兆元增長到450兆元（約合台幣1,994兆元），即使三年疫情期間，在大陸主要外資銀行保險機構資產和利潤增速也遠高於其母行或母公司。過去三年銀行業信貸規模年均增速11.2%，高於發達國家平均水平約5%，中國銀行業穩健發展的勢頭不會改變。

他指出，近年來大陸對接國際標準，健全一系列監管規則，最近又全面修訂商業銀行金融資產風險分類辦法和資本管理辦法。之後，將進一步放寬外資機構市場准入要求，持續增強金融制度和政策的透明度、穩定性和可預期性，努力營造審慎經營和公平競爭的制度環境。

另外，大陸證監會主席易會滿則提到，近年來，一些大型企業集團借助境內外、表內外、場內外工具盲目融資擴張並最終爆雷，教訓慘痛；過去一段時期，「偽私募」、金交所、「偽金交所」各種形式「類金融」亂象頻發，監管滯後，成為重要的風險源。

易會滿強調，將會加強與公安司法機關的協作，「持續健全資本市場防假打假制度機制」，推動完善行政、民事、刑事立體追責體系，加大對財務造假、欺詐發行、操縱市場等違法行為的重拳打擊，對履職盡責不到位的仲介機構嚴厲懲戒，絕不姑息。強化全流程監管執法，嚴禁「無照駕駛」，嚴查「有照違章」。

他重申要依法將各類證券活動全部納入監管，嚴把私募基金等領域准入關，嚴厲打擊「偽私募」，清理整頓金交所、「偽金交所」，消除監管空白和盲區。

大陸央行行長潘功勝則在16分鐘的演講中，著重談到貨幣政策、匯率、地方債務風險、房地產等面向。他強調今年以來，金融部門已會同有關部門採取多項措施，積極支持地方政府穩妥化解債務風險。必要時，中國人民銀行（大陸央行）還將對債務負擔相對較重地區提供「應急流動性支持」。