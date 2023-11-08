潘功勝：大陸全年5%增長可實現 高風險中小銀行已降一半

綜合陸媒報導，大陸央行中國人民銀行行長、大陸國家外匯局局長潘功勝在2023金融街論壇年會上表示，大陸經濟成長持續回升向好，高品質發展穩步推進。全年5%的預期目標可望順利實現。

據第一財經報導，他表示，觀察中國的經濟成長需要注意兩個視角。一是基數規模。中國GDP總量已超120兆元人民幣，在大基數的背景下，5%的成長已經是不低的速度。二是需要平衡好經濟成長和成長的品質和永續性。中國經濟需要合理成長，但更重要的是實現高品質、永續的發展，轉變經濟成長方式比追求高成長速度更重要。

據新浪財經，在談到金融風險時，他表示，大陸高風險金融機構無論是數量或資產規模在金融體系的佔比都非常小。經過近幾年的改革化險，高風險中小型銀行數量已經較高峰下降一半。少數高風險機構相對集中的省份正在制定實施中小型銀行改革化險方案，多通路補充資本。中國人民銀行將同有關部門，改善金融風險監控、評估與防治體系，健全且具有硬約束的金融風險早期修正機制。

據第一財經，潘功勝表示，央行將維持貨幣信貸和社會融資規模合理成長。運用多種貨幣政策工具，維持流動性合理充裕，引導金融機構增強信貸成長的穩定性與永續性。目前，大陸銀行體系貸款餘額超過200兆元，社會融資規模餘額超過300兆元，過去幾年，每年貸款新增20兆元左右，社會融資規模新增30多兆元。盤活存量貸款、提升存量貸款使用效率、優化新增貸款投向，這三個面向對支撐經濟成長同等重要。

他表示，得益於國內經濟持續回升向好，人民幣對一籃子貨幣基本穩定，對非美元貨幣有所升值。堅持市場在匯率形成中扮演決定性角色。同時，堅決對市場順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化。我們有信心、有能力、有條件維護外匯市場的穩定運行，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

他表示，人民銀行將始終維持貨幣政策的穩健性，支持實體經濟穩定成長。下一階段，貨幣政策將更重視跨週期與逆週期調節，平衡短期與長期、穩定成長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，為穩定物價、促進經濟成長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。

對於債務問題，他表示，總的看，中國政府的債務水準在國際上處於中游偏下水準。今年以來，金融部門已會與相關部門採取多項措施，積極支持地方政府穩健化解債務風險。

採取的措施包括，他表示，一是嚴肅財經紀律，推動地方政府和融資平台透過盤活或出售資產等方式，籌措資源償還債務。二是債務負擔相對較重的地區，嚴格控制新增政府投資項目。第三是引導金融機構透過展期、借新還舊、置換等方式，分類施策化解存量債務風險、嚴控增量債務，並建立常態化的融資平台金融債務監控機制。必要時，中國人民銀行也將對債務負擔相對較重地區提供緊急流動性支援。四是支持地方政府透過併購重組、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型成為不依賴政府信用、財務自主永續的市場化企業。