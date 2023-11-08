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王毅：大陸將繼續全面參與海洋規則制定與治理機制
中共外事辦主任兼大陸外長王毅8日表示，「當今世界並不太平，海洋的發展也面臨前所未有的風險挑戰」，大陸將會繼續全面參與聯合國框架內「海洋規則的制定與治理機制實施」。
據大陸外交部官網消息，王毅8日向第四屆「海洋合作與治理論壇」發表致辭，提到四點建議，首先是重視各國合理關切，堅持以對話解決爭端、以協商化解矛盾，完善危機溝通機制，加強區域安全合作，構建基礎牢固、真正持久的海洋安全。他強調，「堅持由直接當事方友好協商解決歷史遺留海上爭端，堅持抵制海上陣營對抗和零和博弈」。
他也表態，大陸將繼續全面參與聯合國框架內海洋規則的制定與治理機制實施，認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際海洋法義務。並指出，「我們要實事求是、與時俱進推動《公約》更加健全和公平」。
他並重申「反對核污染水排海」立場，表示大陸將堅持漁業資源可持續利用，繼續實施休漁制度，堅決打擊非法捕撈。
最後他就「一帶一路」表示，大陸將在共建共用原則基礎上，同各方高質量建設「海上絲綢之路」，打造藍色經濟夥伴關係，「將繼續與各國加大海洋基礎設施建設合作，維護航道安全，不斷提升海上互聯互通水平」。
公開資料顯示，「海洋合作與治理論壇」2020年11月首度於海南省海口舉行，當時是由中國南海研究院、中國-東南亞南海研究中心、中美研究中心和加拿大阿爾伯塔大學中國學院聯合主辦，2021年起，王毅每屆都會發表致詞，針對北京的對外海洋政策進行闡述。此次他表態大陸將參與聯合國框架內「海洋規則的制定與治理機制實施」，在過往較為罕見。
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