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王毅：大陸將繼續全面參與海洋規則制定與治理機制

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
王毅8日強調大陸將繼續全面參與聯合國框架內海洋規則的制定與治理機制實施。（圖／取自大陸外交部官網）
王毅8日強調大陸將繼續全面參與聯合國框架內海洋規則的制定與治理機制實施。（圖／取自大陸外交部官網）

中共外事辦主任兼大陸外長王毅8日表示，「當今世界並不太平，海洋的發展也面臨前所未有的風險挑戰」，大陸將會繼續全面參與聯合國框架內「海洋規則的制定與治理機制實施」。

據大陸外交部官網消息，王毅8日向第四屆「海洋合作與治理論壇」發表致辭，提到四點建議，首先是重視各國合理關切，堅持以對話解決爭端、以協商化解矛盾，完善危機溝通機制，加強區域安全合作，構建基礎牢固、真正持久的海洋安全。他強調，「堅持由直接當事方友好協商解決歷史遺留海上爭端，堅持抵制海上陣營對抗和零和博弈」。

他也表態，大陸將繼續全面參與聯合國框架內海洋規則的制定與治理機制實施，認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際海洋法義務。並指出，「我們要實事求是、與時俱進推動《公約》更加健全和公平」。

他並重申「反對核污染水排海」立場，表示大陸將堅持漁業資源可持續利用，繼續實施休漁制度，堅決打擊非法捕撈。

最後他就「一帶一路」表示，大陸將在共建共用原則基礎上，同各方高質量建設「海上絲綢之路」，打造藍色經濟夥伴關係，「將繼續與各國加大海洋基礎設施建設合作，維護航道安全，不斷提升海上互聯互通水平」。

公開資料顯示，「海洋合作與治理論壇」2020年11月首度於海南省海口舉行，當時是由中國南海研究院、中國-東南亞南海研究中心、中美研究中心和加拿大阿爾伯塔大學中國學院聯合主辦，2021年起，王毅每屆都會發表致詞，針對北京的對外海洋政策進行闡述。此次他表態大陸將參與聯合國框架內「海洋規則的制定與治理機制實施」，在過往較為罕見。

機制 聯合國 王毅

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