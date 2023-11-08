前十月 兩岸貿易衰退18%

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸海關總署昨（7）日公布最新統計數據顯示，今年10月兩岸貿易額248.4億美元，年減3.2%，減幅收斂。其中，今年10月大陸從台灣進口188.9億美元，向台灣出口59.4億美元。

大陸海關總署數據顯示，在兩岸貿易呈現今年初衰退高峰之後的逐月縮小格局，今年前十個月的兩岸進出口規模2,199.1億美元、年減18.4％，較今年前九個月收斂1.7個百分點。

其中大陸從台灣進口金額累計前十個月1,636.1億美元、衰退18.2％，較前九個月收斂1.8個百分點；大陸向台灣出口562.9億美元、年減19％，較前九個月收斂1.5個百分點。

大陸商務部在今年4月啟動對台灣的貿易壁壘調查，對台灣禁止大陸進口的2,455項產品展開貿易壁壘調查，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查原本在10月結束，但10月又宣布延長至2024年1月12日。

對於兩岸貿易金額今年衰退高達近兩成，大陸海關總署官員在日前記者會上表示，將繼續密切關注有關貿易走勢和政策措施的落實狀況，加強穩外貿政策措施儲備，適時推出新的政策措施，持續協助外貿穩定發展。

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