大陸出口連六黑 比預期糟

大陸海關總署昨（7）日公布10月進出口數據，按美元計，10月出口2,748億美元，年減6.4%，跌幅比9月擴大0.2個百分點，遠差於市場預期，且為連續第六個月衰退；10月進口2,183億美元，意外年增3%，由9月的下跌6.2%轉為正成長，為今年2月以來首次「轉正」。

澎湃新聞報導，外界原本預估大陸10月出口可能年減3.5%，10月進口可能年減4%，沒想到數據公布後，出口變差及進口轉正，讓外界感到意外。

分析認為，地緣政治動盪和外需回落，導致10月出口降幅大於預期；但進口轉正表明一系列穩增長政策效益顯現，內需正逐步恢復，完成全年經濟成長5%目標應無大礙。

圖／經濟日報提供

累計今年前十個月，大陸出口2.79兆美元，年減5.6%；進口2.11兆美元，年減6.5%；貿易順差6,840.4億美元，年減2.7%。

華爾街見聞報導，廣發宏觀分析師郭磊表示，從主要出口商品來看，多數消費品有明顯減速，但手機出口有明顯加速，電子產業鏈產品中，自動數據處理設備、積體電路出口顯著減速，加上手機後的三者合併增速年減5.9%，略優於9月的年減8.3%。

值得注意的是，10月汽車出口年增45.1%，基本持平前值。

光大銀行宏觀研究員周茂華認為，雖然10月出口下滑幅度擴大，但出口表現具有韌性，外貿結構持續優化，汽車等裝備、高技術製造業出口量、價均有較好表現。

展望未來，周茂華表示，出口表現有望逐步改善，主要是大陸外貿品類齊全、結構持續優化，外貿韌性足；另外的利多因素還包括，海外進入傳統消費旺季、去年基期逐步回落等。

郭磊指出，10月進口數據年增3%是一個亮點，顯著優於9月的年減6.3%；而前期進口增速已經連續七個月衰退，從主要產品的進口數量增速來看，鐵礦砂、鋼材、銅、積體電路等均有上升。進口是內需的映射，進口數據初步好轉是一個內需變好的積極信號。

周茂華表示，10月進口表現強於預期，一方面是大陸內需在增強且明顯回暖，帶動鐵礦砂、能源、黃豆等大宗商品進口增加；另一方面，相對於出口價格，進口商品價格整體降幅收斂明顯。