陸加強管控稀土 出口需報告

中國大陸商務部宣布加強稀土出口管理，將稀土列入「實行出口報告的能源資源產品目錄」，要求外貿企業出口相關產品時，須履行資訊報告義務。外貿界分析，此舉是強化北京對稀土產品出口的管理。

大陸商務部昨發布「大宗產品進出口報告統計調查制度」通知，原油、鐵礦石、銅精礦、鉀肥，將實施進口許可證管理；稀土則將實施出口許可證管理。

據上述通知，對外貿易企業經營者在進出口上述產品時，應履行有關進出口資訊報告義務。新制自今年十月卅一日至二○二五年十月卅一日執行。

大陸自八月一日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制後，即有分析指下一步可能將管制目標鎖定在稀土。

分析認為，上述新措施雖然不是直接管制出口，但屬於加強稀土出口管理的舉措。北京加強對於稀土等重要戰略物資的管理，一方面幫助維護大陸的國家安全利益，同時也能夠在國際動盪局勢中，為自身爭取更多的底牌。

大陸國務院總理李強日前主持國務院常務會議時強調，稀土是戰略性礦產資源，要統籌稀土資源勘探開發利用與規範管理；加強高階稀土新材料產業化進程，嚴厲打擊非法開採、破壞生態等行為。