內需回溫？ 陸10月進口意外轉正

中國大陸海關總署昨公布大陸十月進出口及兩岸貿易數據，其中，大陸出口連續六個月衰退，兩岸貿易則維持逐月縮小衰退格局。

根據發布，按美元計，大陸十月出口二七四八億美元，年減百分之六點四，跌幅比九月擴大○點二個百分點，遠差於市場預期，且是連續第六個月衰退；十月進口二一八三億美元，意外是年增百分之三，由九月的下跌百分之六點二，轉為正成長，是今年二月以來首次「轉正」。

兩岸貿易方面，前十月兩岸進出口規模來到二一九九點一二億美元、年減百分之十八點四，較前九月降幅縮小一點七個百分點。其中，台灣出口到大陸金額累計一六三六點一五億美元、年減百分之十八點二，較前九月降幅縮小一點八個百分點；台灣從大陸進口為五六二點九億美元、年減百分之十九，較前九月降幅縮小一點五個百分點。

澎湃新聞報導，外界原預估大陸十月出口可能年減百分之三點五，進口可能年減百分之四，沒想到數據公布後，出口變差但進口轉正，讓外界感到意外。

分析認為，地緣政治動盪和外需回落，導致十月出口降幅大於預期；但進口轉正表明一系列穩增長政策效益顯現，內需正逐步恢復，可望達成全年經濟成長百分之五目標。

光大銀行宏觀研究員周茂華分析，雖然十月出口下滑幅度擴大，但外貿結構持續優化，汽車等裝備、高技術製造業出口量、價均有較好表現。

廣發宏觀分析師郭磊指出，十月進口年增百分之三是亮點，前期進口已連續七個月衰退，從主要產品的進口量，鐵礦砂、鋼材、銅、積體電路等均有上升，是內需變好的積極訊號。