陸碳達峰試點 將選百城市、園區

中國國家發展和改革委員會6日對外公佈「國家碳達峰試點建設方案」（簡稱《方案》），提出在大陸全國範圍內選擇100個具有典型代表性的城市和園區開展碳達峰試點建設，探索不同資源稟賦和發展基礎的城市和園區碳達峰路徑。

中新社報導，「方案」以到2025年、2030年的主要目標。到2025年，試點範圍內有利於綠色低碳發展的政策機制基本構建，一批可操作、可複製、可推廣的創新舉措和改革經驗初步形成，不同資源稟賦、不同發展基礎、不同產業結構的城市和園區碳達峰路徑基本清晰。

到2030年，試點城市和園區重點任務、重大工程、重要改革如期完成，有利於綠色低碳發展的政策機制全面建立，有關創新舉措和改革經驗帶動作用明顯，對全國實現碳達峰目標發揮重要支撐作用。

國家發改委有關負責人指出，建設碳達峰試點城市和園區，可以有效激發城市和園區主動性和創造性，圍繞綠色低碳轉型去開展探索，為全國提供行之有效的經驗做法，助力實現「雙碳」目標。